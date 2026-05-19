Shakira gana millonaria disputa contra Hacienda española tras decisión judicial

Después de ocho años de disputa, Shakira ha ganado la batalla definitiva contra la Agencia Tributaria española (AEAT).

Shakira performs onstage at the 2025 Global Citizen Festival held at Central Park on September 27, 2025 in New York, New York. (Photo by John Nacion/Billboard via Getty Images) / John Nacion Ampliar Shakira performs onstage at the 2025 Global Citizen Festival held at Central Park on September 27, 2025 in New York, New York. (Photo by John Nacion/Billboard via Getty Images) / John Nacion Cerrar

La Audiencia Nacional dictó una sentencia categórica que confirma la inocencia de la artista y condena a Hacienda por haber actuado de manera arbitraria y sin fundamento.

El caso se remontaba a 2011, cuando la AEAT acusó a la cantante de incumplir obligaciones fiscales en España.

Sin embargo, el tribunal constató que Shakira nunca permaneció en territorio español los 183 días exigidos por la ley, ya que en ese año realizó una gira mundial con 120 conciertos en 37 países.

Además, se demostró que no tenía residencia, hijos ni centro de negocios en España.

La sentencia afirma que “nunca hubo fraude” y que las sanciones impuestas fueron contrarias a Derecho.

El fallo confirma que las empresas de la artista eran reales y que su actividad económica se desarrollaba fuera del territorio español.

Uno de los puntos más relevantes es la devolución de 60 millones de euros retenidos indebidamente durante años, correspondientes al capital de trabajo de aquella gira mundial.

La Audiencia Nacional ordenó que se reintegre la suma con intereses y que se reembolsen los elevados costes en los que incurrió la cantante.

Shakira expresó su alivio tras la sentencia: “Después de más de ocho años soportando un señalamiento público brutal y campañas para destruir mi reputación, por fin la Audiencia Nacional ha puesto las cosas en su sitio. Nunca hubo fraude, y la propia Administración nunca pudo demostrar lo contrario.”

Su abogado, José Luis Prada, destacó que el fallo refleja el rigor de los tribunales y la independencia de la justicia frente a prácticas administrativas abusivas.

Para Shakira, esta victoria no solo reivindica su nombre, sino que también sienta un precedente para miles de ciudadanos que enfrentan presiones similares de Hacienda.

Con este fallo histórico, la artista cierra definitivamente su batalla legal en España, país del que se mudó en 2023 para establecerse con sus hijos en Miami.