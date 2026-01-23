Juanes estrena “Hagamos que”, cuarto sencillo de su anticipado duodécimo trabajo discográfico

El músico colombiano Juanes lanzó su cuarto sencillo, “Hagamos que”, el cual hará parte de su duodécimo trabajo discográfico, que será lanzado en la primera mitad de 2026.

Este nuevo lanzamiento es descrito como “una canción luminosa sobre quedar cautivado por una belleza que rivaliza con las grandes obras de arte”.

Lea también: Se estrena el tráiler de la nueva película de acción real de He-Man, ‘Amos del Universo’

El video de este nuevo sencillo fue filmado en los paisajes naturales de Costa Rica.

“Hagamos que”, llega después de “Una noche contigo”, también relanzada en colaboración con La Arrolladora Banda el Limón;“Cuando estamos tú y yo” y “Muérdeme”, junto a Bomba Estéreo.

Le puede interesar: El cantautor británico Harry Styles anuncia fechas e invitados especiales de su próxima gira mundial

La semana pasada, Juanes recibió dos nominaciones a los Premio Lo Nuestro 2026 en las categorías de ‘Artista Pop Masculino del Año’ y ‘Canción Pop/Rock del Año’ por el primer sencillo de este próximo disco “Una Noche Contigo”.

Juanes estará presentándose en el Carnaval de Barranquilla el 15 de febrero, en el Festival de Viña del Mar el 25 de ese mismo mes y en el Vive Latino en México el 14 de marzo.