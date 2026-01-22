Se estrena el tráiler de la nueva película de acción real de He-Man, ‘Amos del Universo’

Captura de pantalla del tráiler de 'Amos del universo' en YouTube. Propiedad de Amazon MGM Studios.

Este jueves se estrenó el tráiler de la película de acción real Amos del Universo, del personaje de ficción de Mattel, He-Man, interpretado por el actor inglés Nicholas Galitzine.

El tráiler muestra al héroe mientras lucha por salvar el planeta Eternia de Skeletor, interpretado por Jared Leto, y sus secuaces.

Otros de los actores que hacen parte del elenco de esta película son: Camila Mendes, conocida por su participación en la serie ‘Riverdale’; Allison Brie, de la serie de animación de comedia ‘Bojack Horseman’; Idris Elba; Morena Baccarin, famosa por su papel en ‘Deadpool’ y la excomediante de Saturday Night Live, Kirsten Wiig.

“Amos del universo” es una producción de Metro-Goldwyn-Mayer, distribuida por Amazon MGM.

La película llegará a las salas de cine el próximo 5 de junio.