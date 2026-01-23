Lista primera jornada de vacunación de 2026 en el departamento de Boyacá
La campaña está dirigida a niños menores de 6 años, adolescentes de 9 a 17 para la vacunación contra el Virus del Papiloma Humano
Tunja
La Secretaría de Salud de Boyacá, a través del Programa Ampliado de Inmunizaciones y en cumplimiento de los lineamientos emitidos por el Ministerio de Salud y Protección Social, invita a los boyacenses a sumarse este sábado 24 de enero a la Primera Jornada Nacional de Vacunación.
La jornada ‘De regreso a clases con las vacunas al día, vacúnate ya’ busca fortalecer las coberturas de inmunización, responder a las alertas epidemiológicas y proteger la vida y la salud.
Los puntos de vacunación estarán habilitados de 8 de la mañana a 4 de la tarde donde se priorizará los niños menores de seis años, adolescentes de 9 a 17 años para la vacunación contra el Virus del Papiloma Humano, mujeres gestantes, mujeres en edad fértil y población susceptible para fiebre amarilla.