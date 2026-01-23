Tunja

Lista primera jornada de vacunación de 2026 en el departamento de Boyacá

La campaña está dirigida a niños menores de 6 años, adolescentes de 9 a 17 para la vacunación contra el Virus del Papiloma Humano

La jornada de vacunación se realizará este sábado 24 de enero en los puntos habilitados por la Secretaría de Salud de Boyacá, de 8:00 a.m., a 4:00 p.m. / Foto: Secretaría de Salud de Boyacá.

La Secretaría de Salud de Boyacá, a través del Programa Ampliado de Inmunizaciones y en cumplimiento de los lineamientos emitidos por el Ministerio de Salud y Protección Social, invita a los boyacenses a sumarse este sábado 24 de enero a la Primera Jornada Nacional de Vacunación.

La jornada ‘De regreso a clases con las vacunas al día, vacúnate ya’ busca fortalecer las coberturas de inmunización, responder a las alertas epidemiológicas y proteger la vida y la salud.

Los puntos de vacunación estarán habilitados de 8 de la mañana a 4 de la tarde donde se priorizará los niños menores de seis años, adolescentes de 9 a 17 años para la vacunación contra el Virus del Papiloma Humano, mujeres gestantes, mujeres en edad fértil y población susceptible para fiebre amarilla.

