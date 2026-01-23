La Secretaría de Movilidad implementará un plan piloto de circulación en el sur de la ciudad

La Secretaría de Movilidad de Cali pondrá en marcha un plan piloto de descongestión vial en el sur de la ciudad, que contempla nuevos sentidos de circulación en las carreras 125, 127, y vías aledañas, en el sector entre la avenida Cañasgordas y la calle 5.

La medida se aplicará del 26 al 30 de enero de 2026, en el horario de 6:30 am a 8:30 am, coincidiendo con el ingreso escolar, uno de los momentos de mayor congestión en esta zona del sur caleño.

Durante el plan piloto, algunas vías cambiarán su sentido de circulación, entre tramos de doble y un solo sentido, con el objetivo de mejorar la movilidad, reducir los conflictos entre vehículos y aumentar la seguridad vial para conductores, peatones y ciclistas.

“El plan piloto consiste en que la carrera 125 de la Cañasgordas estará en un solo sentido hacia los colegios y la carrera 127 estará en sentido contrario para evacuar las personas que están yendo hacia los colegios. Esto con el objetivo de tener una movilidad más eficiente, pero sobre todo, más segura”, señaló Carlos Santacoloma, Subsecretario de Movilidad Sostenible.

La Secretaría de Movilidad realizará acompañamiento en terreno y seguimiento técnico para evaluar el comportamiento del tráfico y los resultados de la medida.