Hijo de magistrado ponente en casación de Uribe trabaja para procurador que favoreció a Uribe Vélez

El magistrado Carlos Roberto Solórzano, nuevo presidente de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, será el ponente de la casación en el caso del expresidente Álvaro Uribe en el proceso por los delitos de soborno de testigos y fraude procesal.

Lea también: Fiscal hermana de excongresista uribista imputa a colega en caso donde Uribe se declara víctima

No hay que esperar mayores resultados de esa casación.

El magistrado Solórzano fue uno de los firmantes de la tutela que suspendió el juicio a Álvaro Uribe.

Como si fuera poco, un hijo del magistrado, llamado Carlos Roberto Solórzano Garavito, fue nombrado en la Procuraduría por Margarita Cabello y trabaja como asesor de Bladimir Cuadro Crespo, el mismo procurador del caso Uribe que operó siempre como si fuera parte de la bancada de defensa.

Escuche El Reporte Coronell en Caracol Radio: