6AM W6AM W

Programas

Hijo de magistrado ponente en casación de Uribe trabaja para procurador que favoreció a Uribe Vélez

El magistrado Carlos Roberto Solórzano fue uno de los firmantes de la tutela que suspendió el juicio a Álvaro Uribe.

Colombia&#039;s former president Alvaro Uribe Velez takes part during an event announcing the candidates for Bogota&#039;s council of the Political Party, Centro Democratico, on August 10, 2023. (Photo by Sebastian Barros/NurPhoto via Getty Images)

Colombia's former president Alvaro Uribe Velez takes part during an event announcing the candidates for Bogota's council of the Political Party, Centro Democratico, on August 10, 2023. (Photo by Sebastian Barros/NurPhoto via Getty Images) / NurPhoto

El magistrado Carlos Roberto Solórzano, nuevo presidente de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, será el ponente de la casación en el caso del expresidente Álvaro Uribe en el proceso por los delitos de soborno de testigos y fraude procesal.

Lea también: Fiscal hermana de excongresista uribista imputa a colega en caso donde Uribe se declara víctima

No hay que esperar mayores resultados de esa casación.

El magistrado Solórzano fue uno de los firmantes de la tutela que suspendió el juicio a Álvaro Uribe.

Como si fuera poco, un hijo del magistrado, llamado Carlos Roberto Solórzano Garavito, fue nombrado en la Procuraduría por Margarita Cabello y trabaja como asesor de Bladimir Cuadro Crespo, el mismo procurador del caso Uribe que operó siempre como si fuera parte de la bancada de defensa.

Escuche El Reporte Coronell en Caracol Radio:

Habría acuerdos desde 2025 entre Delcy Rodríguez y Estados Unidos, según The Guardian

07:12

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

El siguiente artículo se está cargando

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad