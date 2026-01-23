Camilo Torres Restrepo, sacerdote creyente en la Teología de la Liberación, que se integró al ELN en los años 60.

Es difícil de creerlo, ¿cómo apareció su cuerpo, se tropezaron con él? Broderick sobre Camilo Torres

En medio de un giro sorprendente, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) anunció este viernes, 23 de enero, el hallazgo del cuerpo del sacerdote Camilo Torres Restrepo. La noticia llega a menos de un mes de la conmemoración de los 60 años de su muerte.

El periodista Walter J. Broderick, autor de la biografía “Camilo, el cura guerrillero”, expresó su incredulidad ante el reciente anuncio del ELN. ¿Cómo que lo encontraron? ¿Y tropezaron con el cuerpo o cómo fue?”, cuestionó, señalando la falta de detalles por parte de la guerrilla.

De acuerdo con las declaraciones de Broderick, el gobierno de Guillermo León Valencia en ese entonces no deseaba que se conociera el cuerpo de Torres, temiendo que su figura se convirtiera en objeto de adoración.

Noticia en desarrollo

