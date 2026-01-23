Cúcuta

Emiten sentido de fallo condenatorio contra cabecillas del ELN por secuestro de periodistas

Los hechos ocurrieron entre los años 2016 y 2017, en la región del Catatumbo.

Imagen de referencia de secuestro / Getty Images / nito100

Un juez especializado emitió sentido de fallo condenatorio contra integrantes del autodenominado Comando Central (Coce) y otros dos cabecillas del ELN, por el secuestro de siete periodistas y dos trabajadores de medios de comunicación en la región del Catatumbo, hechos ocurrido entre los años 2016 y 2017.

Según lo dio a conocer la Fiscalía, durante la investigación dirigida por una fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos, se pudo conocer que los secuestros, así como actos violentos e intimidaciones contra los comunicadores y sus equipos, se habrían realizado bajo la directriz de los máximos jefes del grupo armado ilegal, quienes ejercían control en el municipio de El Tarra y zonas aledañas y buscaban restringir la labor profesional de informar.

Los señalados fueron declarados culpables por los delitos de rebelión, secuestro simple y secuestro extorsivo, todas conductas agravadas.

Los integrantes del Comando Central son Nicolás Rodríguez Bautista, alias “Gabino”; Eliécer Herlinton Chamorro Acosta, alias “Antonio García”; Israel Ramírez Pineda, alias “Pablo Beltrán”; Gustavo Aníbal Giraldo Quinchía, alias “Pablito”; y los cabecillas del Frente de Guerra Nororiental, Leinner José Franco Pérez, alias “Marcos” o “Barbas”; y José Yuli Ávila Fierro, alias “Cuyo” o “Jaguar”.

