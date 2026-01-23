El ELN confirma hallazgo del cuerpo del sacerdote Camilo Torres Restrepo

El ELN informó que el cuerpo del sacerdote Camilo Torres Restrepo ha sido encontrado y verificada su autenticidad. Asimismo, solicitó que sus restos sean respetados y depositados en el campus de la Universidad Nacional.

El anuncio fue hecho a través de un comunicado en el que la guerrilla aseguró que, tras décadas de incertidumbre sobre el paradero del cuerpo del sacerdote y sociólogo, hoy existe plena certeza sobre su identificación. La organización no precisó las circunstancias en las que se produjo el hallazgo, pero señaló que ya la información comienza a circular entre sus estructuras y simpatizantes.

En el mismo pronunciamiento, el ELN recordó que en este año, 2026, se cumplen 60 años de la muerte en combate de Camilo Torres Restrepo, a quien califican como su “comandante en jefe” y una de las figuras más representativas de su historia. En el texto, resaltan las múltiples facetas del sacerdote: sociólogo, hijo, hermano, amigo, dirigente político y guerrillero, aunque lo definen, ante todo, como un “revolucionario integral”, cuya vida estuvo marcada por la acción política y el compromiso con el pueblo.

Según la organización insurgente, la memoria y el legado de Camilo Torres han estado en disputa a lo largo del tiempo. El ELN sostiene que desde sectores del establecimiento se ha construido una narrativa que “desdibuja” su figura y la utiliza para justificar la guerra contrainsurgente contra esa guerrilla, de la cual Camilo hizo parte hasta su muerte el 15 de febrero de 1966, durante el combate de Patio Cemento.

En el comunicado también se afirma que el Estado habría ocultado durante décadas el paradero del cuerpo del sacerdote, al que consideran un símbolo del pensamiento subversivo en Colombia. No obstante, el grupo señala que su obra política, su propuesta programática y su testimonio han permanecido vigentes en organizaciones sociales, comunitarias y revolucionarias.

Finalmente, el ELN reiteró que espera que los restos de Camilo Torres Restrepo sean respetados y trasladados al campus de la Universidad Nacional de Colombia, institución donde se desempeñó como capellán, fue fundador de la Facultad de Sociología y se convirtió en un referente de la juventud universitaria, así como en una de las figuras más emblemáticas del pensamiento político de izquierda en el país.

#ATENCIÓN | El ELN informó que el cuerpo del sacerdote Camilo Torres Restrepo ha sido encontrado y verificada su autenticidad.



Asimismo, solicitan que sus restos sean respetados y depositados en el campus de la Universidad Nacional.



Vía: @JuanQuinteroP_… pic.twitter.com/A2J5hsAqTi — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) January 23, 2026

Escuche la noticia completa aquí: