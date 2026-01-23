En un 80% avanza el proceso de matrícula de los estudiantes de los colegios públicos en Santa Marta/ Alcaldía.

Santa Marta

En la capital del Magdalena se confirmó que el proceso de matrículas, que se inició desde el año anterior, en los niveles de Preescolar, Básica, Secundaria y Media, avanza en un 80%. A corte de lunes 19 de enero la meta es llegar a los 95 mil estudiantes, de los cuales 87 mil tendrán registro en los niveles de cero a once y los 8 mil restantes serán los de jornada nocturna, educación para adultos.

Venimos en ese proceso de forma activa y a buen ritmo. Quiero decirle a toda la comunidad que en todas las localidades existen establecimientos educativos con cupos para que se puedan acercar a solicitar su cupo en un establecimiento educativo más cercano”, destacó el director de la Oficina de Cobertura de la Secretaría de Educación Distrital, Alexis Valera Eguis.

Asimismo, se confirmó que, con el inicio de las clases, también se pondrá en marcha el Programa de Alimentación Escolar -PAE.