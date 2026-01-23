El Coliseo MedPlus inicia 2026 en el Top 4 de arenas de Suramérica y con una agenda exitosa

El Coliseo MedPlus comienza el 2026 con una posición privilegiada en la industria del entretenimiento en vivo: el recinto fue ubicado en el Top 4 de arenas de Suramérica, según el ranking 2025 de Pollstar, uno de los referentes más importantes del sector a nivel mundial. Este reconocimiento llega en un momento de consolidación para el venue, que inicia el año con una agenda activa, público en movimiento y grandes eventos confirmados para el primer semestre.

Coliseo Medplus | Foto: Colprensa / Coliseo Live Ampliar

Este impulso no es casual. El 2025 dejó cifras contundentes que reflejan el impacto del Coliseo MedPlus en la escena del entretenimiento colombiano: más de 250.000 asistentes, 22 eventos, 11 fechas totalmente agotadas y una ocupación que osciló entre el 82% y el 92%. Un desempeño que no solo reunió multitudes, sino que dejó claro que lo grande está pasando aquí, en un escenario que ya es referencia para artistas, productores y audiencias.

El 2026 arranca con fuerza y promete un primer semestre diverso y de alto impacto. Entre enero y mayo, el Coliseo recibirá espectáculos que cruzan géneros y públicos: Outworld x Rebels (31 de enero), RÜFÜS DU SOL (6 de marzo), Julión Álvarez y su Norteño Banda (17 de abril) y Korn (2 de mayo). Esta combinación de electrónica, rock, regional mexicano y shows de gran formato evidencia la versatilidad del recinto y su capacidad para ofrecer experiencias memorables. Se proyectan más de 6 eventos y una asistencia superior a 65.000 personas solo en los primeros meses del año.

El 2025 también demostró la capacidad técnica del Coliseo MedPlus para operar a gran escala. Un ejemplo fue el cambio de montaje entre el show de David Guetta y el evento Stream Fighters, transformando una producción electrónica monumental en un ring de boxeo en menos de 12 horas, manteniendo estándares internacionales y alcanzando una audiencia en streaming de más de cuatro millones de personas en Latinoamérica. A ello se suma el impacto económico: cada evento activó entre 600 y 1.200 empleos, generando dinámica en sectores como logística, gastronomía, transporte y turismo.

Ese mismo año, el Coliseo recibió la certificación LEED Silver, que reconoce edificaciones con eficiencia energética, operaciones responsables y gestión sostenible de recursos, reafirmando su compromiso con el futuro del entretenimiento.

Con una agenda en expansión y nuevos anuncios en camino, el Coliseo MedPlus envía un mensaje claro a la industria: lo grande no se detiene, se amplifica desde el primer show del año.