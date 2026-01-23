Entretenimiento

El Coliseo MedPlus inicia 2026 en el Top 4 de arenas de Suramérica y con una agenda exitosa

Un reconocimiento internacional y una programación sólida confirman su liderazgo en la región

MEDPLUS 2026 CORTESIA MEDPLUS

MEDPLUS 2026 CORTESIA MEDPLUS

El Coliseo MedPlus comienza el 2026 con una posición privilegiada en la industria del entretenimiento en vivo: el recinto fue ubicado en el Top 4 de arenas de Suramérica, según el ranking 2025 de Pollstar, uno de los referentes más importantes del sector a nivel mundial. Este reconocimiento llega en un momento de consolidación para el venue, que inicia el año con una agenda activa, público en movimiento y grandes eventos confirmados para el primer semestre.

Coliseo Medplus | Foto: Colprensa / Coliseo Live

Este impulso no es casual. El 2025 dejó cifras contundentes que reflejan el impacto del Coliseo MedPlus en la escena del entretenimiento colombiano: más de 250.000 asistentes, 22 eventos, 11 fechas totalmente agotadas y una ocupación que osciló entre el 82% y el 92%. Un desempeño que no solo reunió multitudes, sino que dejó claro que lo grande está pasando aquí, en un escenario que ya es referencia para artistas, productores y audiencias.

El 2026 arranca con fuerza y promete un primer semestre diverso y de alto impacto. Entre enero y mayo, el Coliseo recibirá espectáculos que cruzan géneros y públicos: Outworld x Rebels (31 de enero), RÜFÜS DU SOL (6 de marzo), Julión Álvarez y su Norteño Banda (17 de abril) y Korn (2 de mayo). Esta combinación de electrónica, rock, regional mexicano y shows de gran formato evidencia la versatilidad del recinto y su capacidad para ofrecer experiencias memorables. Se proyectan más de 6 eventos y una asistencia superior a 65.000 personas solo en los primeros meses del año.

El 2025 también demostró la capacidad técnica del Coliseo MedPlus para operar a gran escala. Un ejemplo fue el cambio de montaje entre el show de David Guetta y el evento Stream Fighters, transformando una producción electrónica monumental en un ring de boxeo en menos de 12 horas, manteniendo estándares internacionales y alcanzando una audiencia en streaming de más de cuatro millones de personas en Latinoamérica. A ello se suma el impacto económico: cada evento activó entre 600 y 1.200 empleos, generando dinámica en sectores como logística, gastronomía, transporte y turismo.

Ese mismo año, el Coliseo recibió la certificación LEED Silver, que reconoce edificaciones con eficiencia energética, operaciones responsables y gestión sostenible de recursos, reafirmando su compromiso con el futuro del entretenimiento.

Con una agenda en expansión y nuevos anuncios en camino, el Coliseo MedPlus envía un mensaje claro a la industria: lo grande no se detiene, se amplifica desde el primer show del año.

El siguiente artículo se está cargando

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad