Funk Tribu encenderá Bogotá con doble show de hard techno en el Coliseo MedPlus

Bogotá se prepara para recibir dos noches de pura energía electrónica. El Coliseo MedPlus será el epicentro donde Funk Tribu, el artista que ha llevado el hard techno colombiano a los grandes escenarios internacionales, presentará un espectáculo que promete estar a la altura de Berlín, Ámsterdam o Londres.

La expectativa es enorme: cerca de 9.300 personas llegarán a disfrutar de este doble show que combina música, cultura y un ambiente pensado para la comodidad de todos los asistentes.

Recomendaciones para vivir la fiesta al máximo

El venue compartió una serie de consejos para disfrutar de la experiencia de forma segura y responsable:

Prevención y cuidado: la red Échele Cabeza acompañará el evento con información y orientación. Habrá personal médico disponible todo el tiempo.

la red Échele Cabeza acompañará el evento con información y orientación. Habrá personal médico disponible todo el tiempo. Consumo moderado: el alcohol debe disfrutarse con responsabilidad; se habilitarán puntos de agua para hidratarse.

el alcohol debe disfrutarse con responsabilidad; se habilitarán puntos de agua para hidratarse. Respeto a las normas: el ingreso tendrá protocolos estrictos. No se permitirá el ingreso de objetos prohibidos.

el ingreso tendrá protocolos estrictos. No se permitirá el ingreso de objetos prohibidos. Escuchar al cuerpo: se recomienda hacer pausas; habrá zonas de primeros auxilios.

se recomienda hacer pausas; habrá zonas de primeros auxilios. Convivencia y respeto: la fiesta se vive mejor en comunidad, con actitud positiva y consideración hacia los demás.

“En el Coliseo MedPlus hemos implementado todos los protocolos de seguridad necesarios para garantizar que Funk Tribu sea una experiencia segura y agradable para todos. (…) Invitamos a los asistentes a ser sus primeros cuidadores, a tomar decisiones conscientes y a disfrutar de manera responsable”, afirmó Carolina García, gerente estratégica de negocio del Coliseo MedPlus.

Movilidad y logística para asistir al concierto

Para evitar contratiempos, el Coliseo MedPlus ha dispuesto diferentes soluciones de transporte y parqueo: