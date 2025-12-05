Coliseo MedPlus cierra 2025 con Loserville: Limp Bizkit y cinco bandas más en Bogotá

El Coliseo MedPlus se prepara para cerrar el año con uno de los eventos más simbólicos de la escena en vivo: Loserville, un festival que reunirá a seis bandas imperdibles el próximo 5 de diciembre de 2025.

El cartel está encabezado por Limp Bizkit, ícono del nu metal y rap metal, acompañado por Bullet For My Valentine, 311, Ecca Vandal, Slay Squad y Riff Raff, consolidando una propuesta diversa que recorre sonidos alternativos y urbanos.

Limp Bizkit, con su mezcla explosiva de riffs pesados y actitud desafiante, promete un show cargado de energía. Bullet For My Valentine aportará su sello emocional y generacional, mientras que 311 traerá su fusión de rock alternativo, reggae y funk. La australiana Ecca Vandal sumará su estilo experimental, Slay Squad ofrecerá una propuesta agresiva y Riff Raff pondrá el toque excéntrico del rap contemporáneo.

El festival contará con una producción inmersiva en gran formato: pantallas, iluminación y recursos escénicos diseñados para amplificar la experiencia colectiva. “Loserville sintetiza nuestra visión: una programación que escucha a todas las generaciones y entiende la música como un espacio de encuentro diverso”, afirmó Carolina García, gerente estratégica del Coliseo MedPlus.

Boletería: aún disponible en TaquillaLive.com desde $300.000 COP. Movilidad y logística:

Parqueadero oficial operado por ParkingLive: $35.000 carros / $25.000 motos (compra anticipada en TaquillaLive).

operado por ParkingLive: $35.000 carros / $25.000 motos (compra anticipada en TaquillaLive). Rutas compartidas RUTALIVE : buses desde Portal 80 hacia el Coliseo y regreso a puntos estratégicos (Portal Norte, Portal El Dorado, CC Centro Mayor). Costo: $25.000 ida y regreso.

: buses desde Portal 80 hacia el Coliseo y regreso a puntos estratégicos (Portal Norte, Portal El Dorado, CC Centro Mayor). Costo: $25.000 ida y regreso. Recomendaciones: consultar redes del venue (@ColiseoMedPlus), descargar la app TaquillaLive, respetar controles y evitar objetos prohibidos (mochilas grandes, bebidas externas, cámaras profesionales).

El evento espera más de 12 mil asistentes y contará con puntos de comida, seguridad y atención médica.