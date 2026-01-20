Alcalde Dumek Turbay anunció a la Plaza de Variedades como escenario de apertura del FICCI 65

La Plaza de Variedades de Cartagena, en el Parque Espíritu del Manglar, está destinada a ser un nuevo punto de encuentro para el arte, el cine y la cultura, en un entorno que conecta al Centro Histórico con importantes obras de renovación urbana y con cuerpos de agua emblemáticos como el caño Juan Angola y la bahía de Cartagena. Por ello, el alcalde Dumek Turbay y Margarita Díaz, directora Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias (FICCI), hicieron un importante anuncio relacionado a la plaza.

El alcalde y la directora informaron que el FICCI, en su versión número 65, se realizará desde entre el 14 y el 19 de abril de 2026, tendrá su lanzamiento en el nuevo espacio de encuentro cultural de los cartageneros: la Plaza de Variedades.

“Queremos que Cartagena tenga espacios vivos, abiertos, donde la gente se encuentre con la cultura y se sienta orgullosa de su ciudad. La Plaza de Variedades está viviendo una transformación total y verla convertirse en el escenario de apertura del FICCI es una señal clara de que vamos por el camino correcto”, expresó el alcalde Dumek Turbay.

La renovada plaza se proyecta como un nuevo corredor cultural y turístico, pensado no solo para grandes eventos, sino para el disfrute cotidiano de los cartageneros, integrando naturaleza, historia y expresiones artísticas en un mismo lugar.

Por su parte, Margarita Díaz, directora del FICCI, agradeció al alcalde por seguir apostándole a la cultura como eje de desarrollo de la ciudad. “Es muy valioso que Cartagena siga recuperando y creando espacios para la cultura y el esparcimiento. Estos lugares fortalecen nuestra identidad y dignifican escenarios que hacen parte del pulmón histórico y cultural de la ciudad”, señaló.

Díaz también destacó el resurgir cultural que vive Cartagena, impulsado por eventos como las Fiestas de Independencia y la recuperación de parques y plazas que hoy vuelven a ser puntos de encuentro para la ciudadanía.

El alcalde Dumek Turbay resaltó además el impacto del FICCI como evento de talla internacional. “El FICCI pone a Cartagena en los ojos del mundo. Es cine, es cultura, es aprendizaje y es encuentro entre cartageneros, visitantes nacionales y extranjeros que llegan a vivir la ciudad desde otra mirada”, afirmó.

Con la apertura del festival en la Plaza de Variedades, Cartagena no solo celebra el cine, sino también la recuperación de espacios que vuelven a contar historias, a reunir a su gente y a proyectar a la ciudad como un destino cultural vibrante y en constante transformación.

La Plaza de Variedades, 95 % de avance en sus obras

_Se acerca la entrega del nuevo escenario de festivales y eventos al aire libre de Cartagena, cuya dimensión es de 6.300 metros cuadrados.

Las obras en la Plaza de Variedades en el Parque Espíritu del Manglar, el nuevo megacentro de eventos al aire libre de Cartagena, el cual acogerá festivales y eventos públicos como novenas navideñas y encuentros novembrinos, entre otros, están en su fase final para que Cartagena disfrute de su nueva arena de eventos

El proyecto registra un avance físico acumulado del 95%, frente a un 94% programado, lo que representa un avance del 1%. La Plaza de Variedades contará con aproximadamente 6.248 metros cuadrados de área útil (excluyendo zonas de oficinas y solo personal autorizado), lo que se traduce en un aforo de hasta más de 8,000 personas para el caso de eventos donde los asistentes se ubiquen de pie.

Hasta la fecha, la construcción y ejecución del proyecto, ha generado más de 185 empleos directos, lo que se traduce en el beneficio del mismo número de familias, y aproximadamente, más de 550 habitantes favorecidos de manera directa e indirecta.

El nuevo megacentro de eventos al aire libre de Cartagena

La zona intervenida abarca 8.000 metros cuadrados, lo que permitirá una transformación urbanística de alto impacto en pleno corazón de la ciudad. Esta intervención no solo ampliará la infraestructura pública, sino que también revitalizará un entorno estratégico, cercano al Centro Histórico y con gran potencial de conexión con el caño Juan Angola, a través de muelles que fomenten la práctica de deportes náuticos como el kayak y el paddle board.

Con una inversión de 4.900 millones de pesos, la Plaza de Variedades incluirá zonas verdes integradas, una amplia plazoleta para eventos, locales comerciales, áreas de estacionamiento, espacios sociales, así como baños públicos y camerinos. Todo esto conformará un escenario moderno, accesible y pensado para acoger con dignidad y comodidad tanto a artistas como a ciudadanos y visitantes.

El alcalde Dumek Turbay informó que la Plaza de Variedades, el nuevo megacentro de eventos al aire libre de Cartagena, hará parte de un “Nuevo Corredor Turístico y Cultural”, el cual integra escenarios como el Nuevo Chambacú y el Gran Malecón del Mar.

El mandatario expuso que el objetivo es entregarle un nuevo espacio al futuro corredor cultural y turístico que tendrá Cartagena, iniciando en Playa Azul de La Boquilla con el Gran Malecón del Mar e integrando al renovado Parque Apolo, los monumentos a Los Alcatraces y Océanos, el renovado Parque Centenario, el Baluarte de La Gente, la rehabilitación del Parque de la Comida Caribeña, el Castillo San Felipe y, por supuesto, el Parque Espíritu del Manglar y el Complejo Deportivo Nuevo Chambacú.

En este nuevo megacentro de eventos culturales al aire libre que tendrá la ciudad, el Distrito transformó la cancha de tierra del Parque Espíritu del Manglar en un moderno recinto para eventos como el FICCI, el Festival del Dulce, el Hay Festival, entre otros.

En la misma línea, para la Alcaldía de Cartagena la nueva Plaza de Variedades generará nuevos espacios que dinamicen la economía popular y el turismo local, mediante la generación de condiciones propicias para la formalización de pequeños emprendimientos, el fortalecimiento del comercio informal organizado, y la atracción de visitantes tanto nacionales como extranjeros.

Por otro lado, la infraestructura mejorada ofrecerá nuevas oportunidades para guías turísticos, creadores culturales, vendedores de productos tradicionales y otros actores de la economía local, que podrán ofrecer recorridos por los manglares, la laguna de El Cabrero y el caño Juan Angola.

Capítulo verde y de transporte acuático en la Plaza de Variedades

Además de convertirse en el nuevo epicentro de eventos culturales al aire libre, a través del Establecimiento Público Ambiental de Cartagena (EPA), el Distrito busca que el escenario promueva prácticas sostenibles y resilientes frente al cambio climático, con el incremento de la cobertura vegetal, la mejora de la permeabilidad del suelo, el control del efecto de isla de calor y la incorporación de elementos de infraestructura verde como jardines de lluvia y sistemas de drenaje urbano sostenible (SUDS).

Por último, la Alcaldía de Cartagena invita a toda la ciudadanía a que se convierta en guardián del cuidado de este nuevo espacio público, mediante procesos articulados entre la administración distrital, las comunidades locales, organizaciones sociales y el sector privado, para así garantizar el mantenimiento, la vigilancia, el uso adecuado y la sostenibilidad en el tiempo de las intervenciones que se realizarán en el parque.

“Esta plaza, además de los épicos eventos que tendrá, también debe servir para fomentar una cultura ciudadana activa y corresponsable, que promueva el sentido de pertenencia, el cuidado del entorno y la participación comunitaria en la planeación, ejecución y seguimiento de las obras”, resaltó el alcalde Dumek Turbay.

En suma, el Distrito ejecutará iniciativas y estrategias pedagógicas, comunicativas y formativas vinculadas al proyecto buscan empoderar a la ciudadanía en la gestión colectiva de la Plaza de Variedades, y otros escenarios como parques y espacios deportivos.