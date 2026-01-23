Deportivo Cali vs. Medellín: Día, hora y cómo seguir el partidazo por la fecha 2 de Liga colombiana

El compromiso válido por la fecha 2 de la liga colombiana entre azucareros y el poderoso de la montaña se jugará en la ciudad de Cali en el estadio Deportivo Cali.

Los últimos siete juegos que se disputaron en la ciudad de Cali han dejado un registro de cinco empates y una victoria para cada equipo. En el último partido que el DIM visitó al cuadro vallecaucano, se impuso por 3-1 con goles de Baldomero Perlaza, Francisco Fydriszewski y Luis Sandoval. Y por parte del Cali anotó Avilés Hurtado desde el punto penal.

La última victoria 2-0 del Cali enfrentando al Poderoso en condición de local fue el 4 de agosto del 2024. Ese día anotaron para los azucareros Jonathan Marulanda y Fredy Montero.

Movimientos de los equipos para iniciar el 2026

Ambos equipos incorporaron jugadores en este mercado de pases para reforzar sus plantillas en busca de ganar títulos.

Movimientos del DIM:

Salieron: Luis Sandoval, Jaime Alvarado, Malcom Palacios, Jarlan Barrera, Fáiner Torijano, Washington Aguerre, Yeferson Rodallega y Ménder García.

Ingresaron: Enzo Larrosa, Didier Moreno, John Montaño, Salvador Ichazo, Marlon Balanta, Juan Manuel Viveros y Yony González.

Movimientos de Deportivo Cali:

Salieron: Javier Reina, Rafael Bustamante y Fabián Castillo.

Ingresaron: Juan Ignacio Dinneno, Pedro Gallese, Fernando Álvarez , Emanuel Reynoso, Ronaldo Pájaro, Joan Sebastián Gómez, Daniel Giraldo, Steven 'Titi' Rodríguez.

¿Cómo les fue en el debut de Liga?

Para ambos equipos, el estreno en la Liga no fue el esperado, ya que iniciaron el campeonato con derrotas por la mínima diferencia.

En el caso del conjunto vallecaucano, cayó en su visita a Jaguares de Córdoba en Montería. Tras el compromiso, su entrenador Alberto Gamero reconoció en rueda de prensa que todavía hay aspectos por ajustar: “Hay muchas cosas por corregir”, aseguró el estratega samario.

Por su parte, Independiente Medellín también encendió las alertas tras perder como visitante frente al Deportivo Pasto. Si bien Alejandro Restrepo cuenta con un proceso consolidado al frente del equipo, el resultado obliga al DIM a reaccionar rápidamente para no ceder terreno en el arranque del campeonato.

Posibles alineaciones

Once del Deportivo Cali

Pedro Gallese; Fabián Viáfara, José Caldera, Fernando Álvarez, Andrés Correa; Andrés Colorado, Yani Quintero, Emanuel Reynoso, Johan Martínez; Juan Dinenno y Avilés Hurtado.

Once del Independiente Medellín

Salvador Ichazo, Léyser Chaverra, Kevin Mantilla, José Ortiz, Daniel Londoño, Esneyder Mena, Leider Berrío, Halam Loboa, Alexis Serna, Francisco Fydriszewski y Francisco Chaverra.





Fecha y hora del partido Cali vs. Medellín

Fecha: 24 de enero del 2026

Hora: 18:20 p. m.

Estadio: Estadio Deportivo Cali

Torneo: Liga Colombiana 2026-1

¿Cómo seguir?

Usted podrá vivir el partido por la transmisión de El Fenómeno del Fútbol de Caracol Radio y minuto a minuto a través de caracol.com.co