Prueba escrita Concurso Docentes 2026: Ministerio de Educación publicó calendario y fecha citación

El Ministerio de Educación Nacional anunció el cronograma oficial para uno de los procesos más esperados por los docentes del sector público: la evaluación para el ascenso de grado o ajuste en el nivel salarial, dirigida a los educadores vinculados bajo el Decreto 1278 de 2002.

Este procedimiento, de carácter voluntario, permite a los maestros fortalecer su trayectoria profesional y acceder a mejores ingresos, como parte de la política estatal de reconocimiento al mérito y la experiencia docente. Las reglas y fechas quedaron establecidas en la Resolución 018987 de 2025.

Lea también: Quiénes NO reciben prima de diciembre 2025 y por qué: Código Sustantivo del Trabajo

Evaluación docente beneficiará a miles de educadores

Durante el año anterior, este mecanismo permitió que más de 80.000 docentes mejoraran su situación laboral. Para la nueva convocatoria, el Ministerio prevé la participación de alrededor de 40.000 educadores, quienes deberán presentar la evaluación en 59 municipios del país, garantizando cobertura en distintas regiones.

La evaluación no solo mide conocimientos, sino que promueve la reflexión pedagógica, la permanencia en el servicio y el desarrollo profesional dentro del sistema educativo oficial.

Le puede interesar: Estos son los 5 trabajos con mayor demanda en Colombia para 2026 según la IA

¿Fechas concurso docente 2026?

El componente central del proceso es la prueba pedagógica escrita, la cual se aplicará el 22 de febrero de 2026. Este instrumento evalúa las competencias profesionales del docente y es determinante para alcanzar el puntaje mínimo requerido.

Previo a la presentación del examen, los participantes debieron cumplir con varias etapas administrativas obligatorias:

Listado de docentes habilitados: publicado el 6 de octubre de 2025.

publicado el 6 de octubre de 2025. Adquisición del Número de Identificación Personal (NIP): entre el 29 de octubre y el 14 de noviembre de 2025.

entre el 29 de octubre y el 14 de noviembre de 2025. Registro o actualización de datos: hasta el 20 de noviembre de 2025.

hasta el 20 de noviembre de 2025. Citación oficial con lugar y horario: disponible desde el 9 de diciembre de 2025.

Otras noticias: Fecode respalda debate de la mesada 14

Cómo se califica la evaluación de ascenso docente

Para lograr el ascenso o la reubicación salarial, el educador debe obtener un resultado superior al 80 %. La calificación final se construye a partir de varios criterios:

Examen pedagógico escrito, diseñado por una universidad pública con acreditación de alta calidad.

diseñado por una universidad pública con acreditación de alta calidad. Autoevaluación del desempeño, donde el docente valora sus propias funciones.

donde el docente valora sus propias funciones. Reconocimiento de la experiencia laboral, con puntaje máximo para quienes cuentan con cinco años o más de servicio.

con puntaje máximo para quienes cuentan con cinco años o más de servicio. Zona de desempeño, que otorga mayor puntaje a quienes trabajan en áreas rurales de difícil acceso.

que otorga mayor puntaje a quienes trabajan en áreas rurales de difícil acceso. Historial de movimientos en el escalafón, favoreciendo a quienes han tenido menos oportunidades de ascenso.

Diferencias entre ascenso docente y concurso de ingreso

Es importante que las personas tengan en cuenta que este proceso no debe confundirse con el Concurso Docente de Ingreso, destinado a nuevos aspirantes al sector educativo oficial. La Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC) informó que dicho concurso comenzará en 2026, una vez las Entidades Territoriales Certificadas finalicen el uso de sus listas de elegibles. Actualmente, se proyectan 13.000 vacantes disponibles.

Prueba Docente 20256: Publicación de resultados finales del proceso

Los resultados definitivos de la Evaluación de Ascenso y Reubicación, junto con la resolución de reclamaciones, se darán a conocer el 12 de mayo de 2026. Posteriormente, se emitirán los actos administrativos que oficializan los cambios salariales y de grado.