Asobares alerta que aumento del impuesto a los licores dispararía precios, informalidad y desempleo

Norte de Santander.

El reciente aumento del IVA a los licores, que pasó del 5% al 19% mediante el Decreto 1475 de 2025, expedido en el marco de la emergencia económica declarada por el gobierno nacional, ha encendido las alarmas en el sector de bares y restaurantes por su impacto en los precios, el consumo y la informalidad.

Eduardo Quintero, presidente de Asobares en Norte de Santander, advirtió que la medida podría estimular prácticas ilegales como el contrabando y la producción clandestina.

“Esa desmotivación que va a existir desde los empresarios y los distribuidores hace que se estimule la compra por canales irregulares. Todo lo que gira alrededor de la ilegalidad va a salir beneficiado”, señaló.

Quintero explicó que el impacto no se limita únicamente al nuevo impuesto.

“Al consumidor final el incremento puede llegar entre un 70% y un 90%, dependiendo del establecimiento, porque hay que sumarle la reforma laboral, el aumento del salario y otros costos operativos. Eso desestimula el consumo y reduce el recaudo que hoy reciben las gobernaciones”, afirmó.

El dirigente gremial también alertó sobre el impacto en el turismo.

“Un turista gasta en promedio 100 dólares diarios, y cerca del 27% se destina a entretenimiento, comida y consumo. Ese porcentaje es el que se verá afectado directamente en las ventas”, explicó.

Desde Asobares advierten que el primer trimestre del año podría ser especialmente difícil para el sector, con un posible aumento del desempleo y el cierre de pequeñas empresas, en un contexto que, aseguran, contradice los esfuerzos por promover a Colombia y a ciudades como Cúcuta como destinos turísticos.