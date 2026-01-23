Necoclí decretó toque de queda nocturno de manera indefinida ante los disturbios por desalojo

Necoclí- Antioquia

Este jueves 22 de enero la alcaldía del municipio de Necoclí dio a conocer una serie de medidas restrictivas a la población ante los disturbios reportados por el desalojo de la finca Virgen del Cobre que había sido ocupada de manera irregular.

En un comunicado la alcaldía informó que decretó un toque de queda nocturno entre las 8 p.m. y las 5 a.m. desde este jueves 22 de enero y de manera indefinida, exceptuando las organizaciones que deben transitar en ese horario como ambulancias, fuerza pública entre otros. En el mismo decreto se informa sobre la ley seca en el mismo horario y por tiempo indefinido del toque de queda; argumentó la alcaldía que es hasta que se restablezca el orden público en la población , además de prevenir afectación a la gente y facilitar el trabajo de la fuerza pública.

“Estas decisiones fueron adoptadas luego del Consejo de Seguridad realizado el 22 de enero, ante los hechos recientes que han generado alteraciones al orden público, derivados de situaciones de ocupación de predios en el municipio, lo cual representa un riesgo para la tranquilidad, la seguridad y la integridad de los ciudadanos”, agregó la administración municipal en el comunicado.

Solicitan a la población acatar las medidas ordenadas mediante el Decreto No. 017 del 22 de enero de 2026.

