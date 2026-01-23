El HUV presenta colapso total en los servicios urgencias de adultos, niños y ginecobstetricia

El hospital departamental del Valle cuenta con 120 camas registradas en urgencias, pero a diario funcionan 200 camillas por la alta demanda.

Ante la alta demanda de servicios de salud, el hospital Universitario del Valle, HUV, el mayor centro asistencial del suroccidente del país, presenta un colapso total en los servicios urgencias de adultos, como niños y de ginecobstetricia de las embarazadas.

Así lo advirtió John Sandoval, jefe de la Oficina de urgencias y emergencias de este centro asistencial, al revelar que entre 200 y 250 personas diarias están ingresando a urgencias, que se ha convertido en la única puerta de acceso al sistema de salud, ante la crisis que registran la mayoría de las EPS en Cali.

A lo anterior, John Sandoval, jefe de la Oficina de urgencias y emergencias del Hospital Universitario del Valle, reveló que al mes están recibiendo 1.500 embarazadas.

Uno de los casos que pudo constatar Caracol radio Cali de lo que está pasando con las EPS, fue el caso de una joven de 17 años, en embarazo, que, según su madre, le hicieron e paseo de la muerte.

John Sandoval, jefe de la Oficina de urgencias y emergencias del Hospital Universitario del Valle, puntualizó que un paciente que entra a las salas de espera en este momento tiene que esperar, al menos 24 horas mientras que se consigue una cama si es una persona que está muy enferma.

“Nuestras capacidades se han visto superadas a lo largo de las semanas por la alta demanda de servicios. El 40% las ingresamos porque tienen las enfermedades y tienen las complicaciones que son de este nivel de complejidad, pero hay un 60% de personas que simplemente redireccionamos a otros niveles de atención, pero que no sabemos esos niveles de atención si los van a atender o si hay un contrato con su EPS”, reveló el galeno.

El jefe de urgencias del HUV, recalcó que a personas se les hace un diagnóstico, se les hace un plan de tratamiento y cuando se les ordena ese tratamiento no lo reciben.

“Si no lo reciben, entran las complicaciones y por eso los avances de estas enfermedades que hacen que los pacientes vengan a urgencias”, sostuvo.

Seis mil solicitudes

El hospital departamental no solo atiende pacientes de Cali y el Valle, sino de otras departamentos del suroccidente del país, como Chocó, del Cauca, Tolima y Nariño.

“Nosotros recibimos casi 6 mil correos mensuales. En esos correos hay una cantidad de pacientes de todo Colombia pidiendo trasladar para este hospital porque es el único que está de alguna forma o otra atendiendo con la mayor complejidad y capacidad tecnológica. Pero nos vemos ya superados en esa capacidad y vienen de todas partes del país pidiendo ayuda”, recalcó John Sandoval, jefe de la Oficina de urgencias y emergencias del Hospital Universitario del Valle