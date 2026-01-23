Capturado ciudadano venezolano señalado de abusar sexualmente de su sobrina en Yumbo

Un hombre de 23 años, de nacionalidad venezolana, fue capturado en el municipio de Yumbo, Valle del Cauca, señalado como presunto responsable del delito de acceso carnal violento en contra de su sobrina, una joven de 18 años.

Los hechos se registraron en el barrio Fray Peña, sector conocido como Callejón Impeti, donde unidades de la Zona de Atención de la Policía Nacional realizaban labores de patrullaje y control. Durante el recorrido, los uniformados fueron alertados por los gritos de auxilio de la víctima, quien manifestó haber sido abusada sexualmente por su propio tío.

“El capturado es un ciudadano extranjero, señalado por el delito de acceso carnal violento”, confirmó el coronel Diego Cárdenas, comandante del Distrito de Policía Yumbo.

De inmediato, los uniformados desplegaron un operativo en el sector y lograron capturar al presunto agresor a pocos metros del lugar de los hechos, mientras que la víctima fue trasladada a un centro asistencial para recibir atención médica y la activación de la ruta de protección y acompañamiento.

El implicado fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación y, tras la audiencia preliminar, un juez de control de garantías le dictó medida de aseguramiento intramural, mientras avanzan las investigaciones.