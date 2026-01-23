Capturan a hombre que saboteaba cajeros automáticos con pegante en Girardot

Uniformados de la Policía de Cundinamarca capturaron a un hombre de 44 años, señalado de alterar los sistemas de seguridad de los cajeros automáticos para robar a los usuarios del sistema financiero en la ciudad de Girardot.

Los hechos se registraron en el barrio San Miguel, específicamente en la carrera 10 con calle 14, luego que se generara la alerta a la central de monitoreo de cámaras de los cajeros electrónicos, quienes informaron a la patrulla del cuadrante sobre la presencia de un hombre que manipulaba de forma sospechosa el dispositivo.

Durante el procedimiento de registro, se evidenció que el hombre había aplicado pegamento en la ranura lectora de tarjetas del cajero, una modalidad utilizada para bloquear el plástico de la víctima y posteriormente, mediante engaños, realizar el denominado “cambiazo”.

En poder del capturado se hallaron 14 tarjetas débito de diferentes entidades bancarias, las cuales presuntamente utilizaba para intercambiarlas con las de sus víctimas.

El hombre capturado fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación y deberá responder por el delito de Obstaculización Ilegítima de Sistema Informático.