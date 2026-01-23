Cambio de hora en EEUU: Esta es la fecha para adelantar el reloj por nuevo horario del verano

Cada vez que llega el verano a Estados Unidos, es normal que se deban adelantar los relojes una hora, en diferentes zonas del país, esto con el fin de aprovechar, al máximo, una hora más la luz del sol. Esto pasa también a finales de año cuando se acaba el verano y se debe atrasar el reloj.

Lea también: Tormenta SOLAR severa en Colombia, ¿qué es? IGAC emite alerta y explica los riesgos

¿Qué es el horario de verano en EE.UU.?

El horario de verano en Estados Unidos es un sistema por el que se adelanta el reloj una hora durante parte del año para aprovechar mejor la luz solar por la tarde. En inglés se conoce como Daylight Saving Time (DST) y está regulado por leyes federales que fijan sus fechas de inicio y fin.​

¿Cuál es la fecha exacta del cambio de horario en Estados Unidos?

El cambio al horario de verano 2026 en Estados Unidos se hará oficialmente el día domingo 8 de marzo de 2026, cuando a las 2:00 a. m. los relojes se adelantan a las 3:00 a. m. en casi todo el país, lo que esto quiere decir es que se gana una hora más luz por la tarde.

¿Se atrasa o se adelanta el reloj al entrar al horario de verano?

Al entrar al horario de verano, en marzo, el reloj siempre se adelanta una hora en Estados Unidos. Esto se resume en la regla popular en inglés que se conoce como “spring forward, fall back”: en primavera se adelanta y en otoño se atrasa.

Le puede interesar: Luna llena en enero 2026: Fecha y hora exacta para ver en Colombia la primera del año

¿Cuáles son los estados de EE.UU. que cambian al horario de verano este 2026?

La mayoría de los estados del país aplica el horario de verano, con pocas excepciones. El esquema está regulado a nivel federal, aunque algunos territorios optan por no adherirse.​

Hay excepciones históricas como la mayor parte de Arizona y el estado de Hawái, que suelen mantenerse en horario estándar todo el año.​

Territorios como Puerto Rico y otros en el Caribe tampoco aplican permaneciendo con la misma hora durante todo el año.​

Según el Departamento de Transporte y medios estadounidenses, los lugares de EE. UU. donde no aplica el cambio de horario son:

Hawái

Arizona

Samoa Americana

Guam

Islas Marianas del Norte

Puerto Rico

Islas Vírgenes

Más información: Estos son los eclipses de sol y de luna que se verán en 2026, según astróloga

¿Cómo afecta este cambio de hora a Colombia?

El cambio de horario en Estados Unidos debido al verano afecta a Colombia principalmente en la diferencia horaria operativa para negocios, vuelos y comunicaciones, ya que Colombia no cambia su hora en ningún momento del año.

Escuche Caracol Radio EN VIVO: