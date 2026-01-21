Tormenta SOLAR severa en Colombia, ¿qué es? IGAC emite alerta y explica los riesgos

El clima en Colombia puede verse afectado por diferentes circunstancias como los Fenómenos del Niño y de la Niña, lo que puede provocar fuertes lluvias o un sol intenso durante ciertas franjas del año. Sin embargo, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) emitió una alerta sobre una nueva tormenta que se está presentando en el país.

Según explicó la entidad, Colombia vivirá una tormenta geomagnética tras identificar un evento de nivel G4, uno de los más intensos en su categoría, a partir de un monitoreo realizado desde la madrugada del lunes 19 de enero. En él, los observadores detectaron alteraciones significativas en el campo magnético de la Tierra.

¿Qué es una tormenta geomagnética?

De acuerdo al Instituto Geográfico Nacional de España, una tormenta geomagnética es una perturbación sobre el campo magnético terrestre que se produce por un aumento brusco de las partículas emitidas en las erupciones del Sol que alcanzan la magnetósfera, es decir, la capa que protege la Tierra de las radiaciones que emite el astro.

Por otra parte, este tipo de tormentas se puede presentar por variar horas e incluso algunos días. Además, tienen un carácter global y pueden comenzar de forma simultánea en todos los puntos de la Tierra: “Las amplitudes con que se observan las tormentas en distintos lugares son diferentes, siendo mayores cuanto más altas son las latitudes“, explica el Instituto Geográfico Nacional.

¿Qué riesgos puede generar una tormenta geomagnética?

El Instituto Geográfico Agustín Codazzi advierte que una tormenta geomagnética puede ocasionar intermitencias o fallas temporales en diferentes servicios de telecomunicaciones. Algunos de ellos son:

Comunicaciones móviles

Internet

Sistemas de navegación satelital (GNSS, por sus siglas en inglés)

Captura de coordenadas en tiempo real.

En ese orden de ideas, toda actividad o empresa que dependa de los sistemas satelitales y las tecnologías sensibles se podrá ver afectada por los efectos que genera la tormenta geomagnética sobre la capa terrestre.

“Las variaciones registradas se encuentran en un rango aproximado de 100 a 200 nanoteslas, una unidad que mide los cambios en el campo magnético terrestre y que es característica de eventos clasificados como severos a nivel internacional“, explica la entidad.

¿Una tormenta geomagnética puede ser perjudicial para las personas?

Una tormenta geomagnética no genera mayores riesgos sobre la superficie terrestre, debido a que su magnitud es relativamente pequeña. Sin embargo, es posible que, por ejemplo, una persona experimente algunos problemas para comunicarse desde su celular o su computador, o también presente dificultades al momento de usar el Internet por la perturbación que genera sobre los sistemas eléctricos.

Eso sí, un estudio publicado por la Biblioteca Nacional de Medicina, en Estados Unidos, señaló que una tormenta magnética de gran magnitud puede ocasionar alteraciones en el comportamiento y el bienestar emocional de las personas, ya que los altos niveles de actividad geomagnética reducen significativamente la síntesis diaria de melatonina.

Este factor altera hábitos clave para el organismo como los ciclos de sueño o las horas de alimentación, lo que puede derivar en fatiga o problemas de salud más complejos.