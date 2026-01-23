Alias ‘Maracucho’, cabecilla del Tren de Aragua, estaría detrás de atentado con granada en Bogotá

Bogotá D.C

Desde el lugar de los hechos, en la carrera 16b con calle 23, el comandante de la Policía de Bogotá, el general Giovanni Cristancho, entregó más detalles de las investigaciones que se están llevando a cabo para esclarecer el atentado terrorista que ocurrió en horas de la noche.

“Las investigaciones en estas 12 horas determinan que una estructura que tiene relación con el Tren de Aragua pudo haber sido los actores materiales e intelectuales de estos hechos. Acá hay un cabecilla que hemos podido que es alias ‘Maracucho’ el que pudo ordenar esta acción terrorista”, aseguró Cristancho.

En 2024, las autoridades desarticularon una estructura criminal de la zona también llamada ‘Los Maracuchos’ . Sin embargo, este hecho se trataría de otros actores criminales que estarían asociados a la venta de estupefacientes.

Aún así, el general no descarta la primera hipótesis que estaban investigando que tiene que ver con l as extorsiones que hace 8 meses recibió el dueño del establecimiento nocturno denunció en la época.

“No descartamos los temas extorsivos, pero hasta ahora estamos verificando ya que desde hace más de 8 meses no recibíamos ninguna denuncia y no habían pedido ningún acompañamiento. Por eso, la hipótesis más fuerte es alias ‘Maracucho y el tema de microtráfico ”, precisó el general.

Medias de seguridad

Como medida de seguridad y para continuar con las investigaciones, las autoridades cerraron el perímetro donde ocurrieron los hechos hasta nueva orden del alcalde Carlos Fernando Galán.

“La intención es identificar plenamente las personas que vienen. Vamos a tener lectores biométricos para identificar a las personas y conocer quién entra y quién sale de esta jurisdicción”, señaló Cristancho.

El paso vehicular está prohibido y el acceso peatonal está restringido.

#BOGOTÁ | El general Cristancho aseguró que se mantendrá el cierre y paso peatonal restringido de las calle 23 y 24 con carrera 16B, mientras se adelantan las investigaciones.

Vía @julianadlr17https://t.co/R0kxQZ2KMp pic.twitter.com/ulFh6zLAS7 — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) January 23, 2026

Estado médico de los heridos

Catorce personas resultaron heridas de la explosión de la granada frente a un reconocido establecimiento nocturno que prestaba servicios sexuales.

Las autoridades confirmaron que los heridos eran cinco meseros, cuatro clientes, dos peatones, una trabajadora sexual y un fotógrafo del lugar, quienes fueron trasladados al Hospital Santa Clara y a la Clínica de Méderi.

“Hasta este momento todos están estables. Incluso hay algunos que les han dado de alta”, afirmó el general Cristancho.

La víctima mortal es un hombre de 75 años que llevaba trabajando en ese comercio desde hace 3 meses, pero era muy conocido en la zona.