Alertan por mortandad de palomas en el centro de Montería: autoridades investigan el caso

Montería

Las autoridades confirmaron que más de 100 palomas fueron halladas muertas en las afueras de La Catedral de la ciudad de Montería, este viernes, 23 de enero. En ese sentido, anunciaron una investigación para establecer causas y responsabilidades frente al hecho.

“La Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y San Jorge (CVS) está brindando un apoyo técnico para encontrar los orígenes de este presunto caso de envenenamiento que es lo que sospechamos está ocurriendo debido a las imágenes que hemos observado; falta de capacidad de vuelo de las palomas que, seguramente, se debe a algún tipo de sustancia química ingresada al alimento de los animales. Estamos recibiendo información de las comunidades para dar con el paradero de los responsables y determinar qué tipo de sustancia se utilizó y qué ocurrió en este caso”, dijo el subdirector de Gestión Ambiental de la CVS, Albeiro Arrieta.

Por su parte, el personero de Montería, Luis Gabriel Degiovanni aseguró que “nos dirigimos al sitio y llamamos a las autoridades competentes para que inicien las investigaciones y determinen qué pasó en este caso. La gente está muy preocupada por este tipo de situaciones, porque las palomitas hacen parte de la esencia misma de los monterianos y turistas. Nos preocupa porque son más de 100 palomitas las que han muerto”.

Reacciones de la ciudadanía monteriana:

Caracol Radio consultó con la ciudadanía tras el lamentable suceso que concentró a cientos de personas en el parque Central de la capital cordobesa. Los monterianos rechazaron lo ocurrido y exigieron que el hecho sea esclarecido.

“Hay personas desequilibradas que no gustan de los animales. Una persona que tenga buen corazón no hace eso; creo que fue envenenamiento, no fue un error porque esas palomas están acostumbradas a comer maíz bueno; ellas no van a basurero a comer algo raro”, dijo Luis González.

Mientras, Eucaris Banda sostuvo que “me sorprendió mucho ver ese poco de palomas muertas, porque sé que las palomitas convivían en este parque y creo que a nadie le hacían daño. Sin embargo, puede ser que las personas se van fastidiando porque las palomas ponen su estiércol y estarían cansados de eso, optando por envenenarlas, pero es un daño grande que se está haciendo a estos animalitos”.

Finalmente, Luis Benítez, calificó la situación como “mala porque esos animalitos no hacen daño, solo venían a comer y ahora hicieron esa maldad de matarlas”.

Pese a las versiones de la ciudadanía, serán las autoridades competentes las encargadas de establecer las causas de esta mortandad de animales.

Alertan por mortandad de palomas en el centro de Montería: autoridades investigan el caso. Foto: Caracol Radio/Claudia Hernández. Ampliar

Informe de la Alcaldía de Montería:

A través de un comunicado, la Alcaldía de Montería también rechazó el hecho y advirtió que “desde el primer momento hemos acompañado a las autoridades competentes para que se investigue a fondo este hecho y se establezcan responsabilidades. En Montería promovemos el respeto por la vida en todas sus formas y no toleraremos acciones que vayan en contravía de ese principio”.

“De acuerdo con el reporte oficial, fueron recolectadas 136 palomas muertas y 7 palomas vivas, estas últimas trasladadas por la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge (CVS) al Centro de Atención y Valoración de Fauna Silvestre (CAP) de Lorica para su evaluación y atención”, puntualizó.

“Adicionalmente, cinco palomas fueron enviadas a Huellas para la realización de necropsias, mientras que el resto de los cadáveres fue dispuesto para incineración a través del servicio de residuos, siguiendo los protocolos sanitarios establecidos”, agregó.

Asimismo, la administración municipal dijo que en el lugar hicieron presencia de manera articulada la Policía Ambiental, la CVS, la Personería Municipal, el equipo de Zoonosis de la Secretaría de Salud Municipal, la Fiscalía General de la Nación y el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), “con el fin de atender la situación y adelantar las acciones correspondientes”.

“Las autoridades sanitarias informaron que, hasta el momento, los cadáveres de las palomas no presentan síntomas visibles de enfermedades zoonóticas. Sin embargo, se aclaró que será necesario esperar los resultados de los análisis de laboratorio para determinar con exactitud la causa de la muerte de los animales”, manifestó la administración municipal.

“La Fiscalía General de la Nación asumió el caso y adelantará las investigaciones necesarias para esclarecer lo sucedido y determinar si existe responsabilidad penal en estos hechos”, concluyó.