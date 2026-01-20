¿En qué va el esperado acueducto regional del San Jorge en Córdoba?

Montería

Tras las demoras en la importante obra que busca llevar agua potable a municipios como Buenavista, Planeta Rica, La Apartada y Pueblo Nuevo, el gerente de Aguas de Córdoba, Maruem Jabib Janna, presidió un comité de seguimiento y “validación del plan de trabajo del proyecto”, con el objetivo de evaluar los avances de los trabajos.

“Durante la jornada se evaluaron los avances físicos del sistema y se revisó el cronograma de actividades, priorizando la puesta en marcha del sistema de acueducto en general, y continuando las pruebas hidráulicas de las tuberías, fundamentales para garantizar la llegada de agua potable a los municipios de Buenavista y Planeta Rica en las próximas semanas”, se puntualizó por parte de Aguas de Córdoba.

Contexto en Caracol Radio: Después de 10 años, se reactivan obras del esperado acueducto regional del San Jorge en Córdoba

Tras lo expuesto, el gerente de Aguas de Córdoba destacó que “estas acciones hacen parte del compromiso institucional por sacar adelante uno de los proyectos más importantes para la subregión del San Jorge”.

Cabe recordar que, según el último cronograma, la obra estaba prevista para ser entregada el 31 de diciembre de 2025. Sin embargo, la dependencia que preside Jabib Janna señaló que “superadas las dificultades por invierno y corrección de fugas, el agua se encuentra a 4 kilómetros del casco urbano de Buenavista, esta semana continuarán las pruebas para garantizar este objetivo”.

De momento, se desconoce nueva fecha de entrega del proyecto que es esperado hace más de 10 años en Córdoba y ha recibido supuestas que inversiones que superarían los $100.000 millones.

En el comité de seguimiento también habrían participado el contratista, la interventoría, la supervisión y la Secretaría de Infraestructura departamental en representación de la Gobernación de Córdoba.