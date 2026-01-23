Magisterio anuncia paro departamental por falta de dotación laboral en Córdoba

Montería

La Asociación de Maestros de Córdoba (Ademacor) anunció paro departamental de 24 horas para el próximo lunes, 26 de enero, en 27 de los 30 municipios no certificados de esta sección del país.

“La Junta Directiva Central de Maestros y Trabajadores de la Educación de Córdoba expresa su profundo rechazo y preocupación por la no entrega de dotaciones laborales a los maestros y maestras correspondientes a los años 2022 y 2025, situación que vulnera los derechos adquiridos y desconoce las normas laborales vigentes”, se indicó a través de un comunicado por parte de Ademacor.

Lea también en Caracol Radio: Lorica fue el único municipio de Córdoba que no empezó el PAE con el calendario académico

De acuerdo con lo establecido, el paro buscaría lo siguiente:

La entrega inmediata de las dotaciones adeudadas.

Cronograma claro y público que garantice el cumplimiento total de esta obligación.

Explicaciones correspondientes frente a este incumplimiento reiterado y otras…

Ademacor advirtió que las concentraciones se adelantarán a partir de las 8:00 a.m. y aseguró que “de no existir soluciones definitivas el 26 de enero de 2026, por parte de la administración departamental, el paro se declarará de carácter indefinido”.

Hasta el momento, la Gobernación de Córdoba no se ha pronunciado sobre este anuncio que dejaría sin clases a más de 200.000 estudiantes.