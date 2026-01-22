“El sistema de salud llora porque no tiene acompañamiento”: exsecretario de Salud de Córdoba

Montería

En diálogo con el sistema informativo de Caracol Radio, el médico y exsecretario de Salud de Córdoba, Walter Gómez, se refirió a la polémica frase emitida por el ministro de Salud, Guillermo Jaramillo: “los ricos también lloran”. El galeno cuestionó lo manifestado y aseguró que en el caso de este departamento la crisis cada día se agudiza, teniendo en cuenta deudas como las de la intervenida Nueva EPS que superan los $30.000 millones con cuatro hospitales públicos de esta sección del país.

Se trata de centros de salud como el hospital San Jerónimo de Montería, San Diego de Cereté, San Vicente de Paul de Lorica y San Juan de Sahagún.

“El sistema de salud llora porque no tenemos el acompañamiento que necesitan nuestros hospitales. Los hospitales necesitan acompañamiento del Gobierno Nacional para poder subsistir, que se haga una inspección sobre las EPS y cancelen los recursos que realmente deben percibir los hospitales del departamento. Esto no es un tema de que los ricos también lloran, es un tema de que la salud en Colombia llora y quiere subsistir para poder prestar servicios con calidad”, expresó el médico.

Sobre la deuda de la Nueva EPS que tendría más de 70.000 afiliados en Córdoba, el exsecretario y también exgerente del hospital San Jerónimo de Montería puntualizó que “el comportamiento de pago de Nueva EPS es malo y se refleja a nivel país (…) Siempre he creído que las intervenciones no son la solución para la crisis hospitalaria ni para el sistema; tú intervienes una IPS y lo que haces es congelar la deuda y empezar de cero, pero dejando una deuda viva porque en el momento que se acabe la intervención va a revivir y la crisis va a seguir”.

“Cada día vemos instituciones hospitalarias en peores condiciones, con riesgo financiero y dificultad para prestar el servicio porque no tienen medicamentos e insumos (…) Las intervenciones no solucionan el problema de salud”, agregó.

Finalmente, advirtió sobre los riesgos para empleados en el sistema de salud tras el aumento del salario en un 23%, coincidiendo con las versiones entregadas por la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco) seccional Córdoba.