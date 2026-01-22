Zelenski anunció cita trilateral entre Ucrania, Rusia y EE.UU. viernes y sábado en EAU

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, anunció este jueves 22 de enero, en el Foro Económico de Davos que el equipo negociador de Kiev se citará el viernes 23 de enero y el sábado 24, con delegaciones de Estados Unidos y Rusia en Emiratos Árabes Unidos (EAU) para avanzar en el camino hacia un fin negociado de la guerra en Ucrania.

“Creo que es el primer encuentro trilateral en Emiratos Árabes Unidos y será mañana y pasado mañana”, indicó Zelenski mientras respondía preguntas tras su intervención en el encuentro internacional que acoge la localidad suiza de Davos.

“Espero que los Emiratos lo sepan. A veces tenemos estas sorpresas del lado estadounidense”, abundó el presidente ucraniano, que dio a entender que esta inesperada iniciativa diplomática estaba liderada por Washington.

“Creo que está bien que a nivel táctico comience este encuentro”, añadió Zelenski, quien agregó que “los rusos tienen que estar listos para encontrar compromisos, porque todo el mundo tiene que estar listo, no sólo Ucrania”.

“Es mejor tener reuniones que no tener ningún tipo de diálogo”, continuó Zelenski sobre las conversaciones, al tiempo que recordó que su país, pese a los esfuerzos diplomáticos, sigue bajo bombardeos diarios de parte de Rusia contra civiles e infraestructuras energéticas.

Esos ataques han obligado a miles de personas en Ucrania a afrontar sin calefacción las temperaturas bajo cero de este invierno, más duro de lo habitual.

Sobre los planes de cara a la cita en EAU, Zelenski explicó que el equipo negociador estadounidense se reunirá primero con sus homólogos ucranianos y luego con la parte rusa, después de que este jueves el jefe de Estado de Ucrania se reuniera durante casi una hora en Davos con el presidente de EE.UU, Donald Trump.

“Querríamos terminar con esta guerra mañana pero, si continúa, Rusia verá reducido su Ejército y Putin tendrá que llevar a cabo una nueva movilización”, concluyó.