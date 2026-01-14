Zelenski sobre Irán: “un régimen que ha matado a tanta gente no merece existir”

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha expresado su apoyo a las protestas contra los ayatolás en la República Islámica de Irán, y ha declarado que “un régimen que ha durado tantos años y ha matado a tanta gente no merece existir”.

“Se necesitan cambios”, dijo el presidente ucraniano, que también manifestó su apoyo a la posición que está tomando sobre Irán EE. UU., cuyo presidente, Donald Trump, ha amenazado a Teherán con intervenir si continúan las muertes de manifestantes a manos de las fuerzas del orden.

Zelenski hizo esas declaraciones en su discurso a la nación de la pasado noche, horas después de que publicara un mensaje en persa en su cuenta de X en el que calificaba de “revolución” los acontecimientos que se están viviendo en Irán y expresaba su deseo de que logren “liberarse de un régimen que ha causado mucho daño también a Ucrania y a otros países”.

El presidente ucraniano aludía al apoyo que Irán brinda a sus socios rusos en la guerra que Moscú libra desde febrero de 2022 contra Ucrania.

Irán ha contribuido a los esfuerzos de guerra ruso dándole acceso al Ejército ruso a sus drones kamikaze Shahed con los que las fuerzas del Kremlin atacan cada noche territorio enemigo de forma masiva.

Zelenski dijo además que espera que los cambios que podrían producirse en Irán tengan lugar también en Rusia, y pidió a la comunidad internacional intensifique esfuerzos para que esto ocurra.