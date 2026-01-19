Zelenski advirtió que Rusia prepara nuevo ataque a gran escala y pide estar alerta

El presidente ucraiano, Volodimir Zelenski, advirtió en su alocución nocturna este lunes de que Rusia ha preparado un nuevo ataque a gran escala y pidió a los ucranianos estar atentos y reaccionar a todas las alertas aéreas.

“En los próximos días tenemos que estar extemadamente vigilantes, Rusia ha preparado un ataque a gran escala y está esperando el momento adecuado para llevarlo a cabo”, dijo Zelenski según la agencia Ukrinform.

Lea también: Rusia anunció la toma de dos localidades en Ucrania durante este 16 de enero

“Por favor, atended todas las alertas aéreas, cada región debe estar lista para reaccionar lo más rápido posible y apoyar a la población”, agregó.

Zelenski señaló que ha recibido los informes sobre los planes rusos de los servicios secretos que advirtieron sobre posibles actos de sabotaje así como de ataques a personalidades ucranianas.

Le puede interesar: Unión Europea autorizó a Ucrania a usar 60.000 millones de euros de un préstamo en gastos militares

Además, dijo haber aprobado operaciones para fortalecer la defensa.