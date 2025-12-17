¿Qué es la reforma de la Ley 30? Estos son los cambios de financiación en las universidades públicas

El pasado 15 de diciembre en la Cámara de Representantes se aprobó en su último debate el proyecto de ley con el que se modifican los artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992.

Se trata de una iniciativa que modificaría el cálculo con el que cada año se hacen los recursos asignados, por vía del Presupuesto General de la Nación a las instituciones. Esta modificación se centra en la manera como se calcula el incremento anual en el presupuesto de las universidades públicas del país.

Congreso aprueba reforma a la Ley 30 para universidades públicas

De acuerdo con el Ministerio de Educación, durante años, la financiación de las universidades públicas creció muy por debajo de las necesidades reales, mientras que la matrícula aumentó de forma acelerada y los recursos no acompañaban este crecimiento, lo que afectaba la calidad, la cobertura y la sostenibilidad institucional.

Le puede interesar: Congreso aprueba reforma a la Ley 30 y modifica el modelo de financiamiento de la educación superior

Cuáles son los cambios de la Ley 30 de 1992

Aportes adicionales a la Nación: se incrementa a un porcentaje no inferior al 70% del crecimiento real del PIB, frente al 30% establecido anteriormente.

se incrementa a un porcentaje no inferior al 70% del crecimiento real del PIB, frente al 30% establecido anteriormente. Ajuste de presupuesto base: en el que se aplicará cada año el índice de Costos de la Educación SUERIOR (ICES), que es calculado por el DANE, para reflejar la variación.

en el que se aplicará cada año el índice de Costos de la Educación SUERIOR (ICES), que es calculado por el DANE, para reflejar la variación. Financiamiento a largo plazo: se establece una proyección presupuestas alineada con el Plan Nacional de Desarrollo, con un impacto fiscal estimado de 18.7 billones de pesos constantes de 2024 entre 2027 y 2040.

se establece una proyección presupuestas alineada con el Plan Nacional de Desarrollo, con un impacto fiscal estimado de 18.7 billones de pesos constantes de 2024 entre 2027 y 2040. Base presupuestal para las ITTU: Se asignarán recursos permanentes equivalentes al 0.05% del PIB del año anterior para las instituciones técnicas, tecnológicas y universidades públicas.

Le recomendamos: Cierre de Congreso: Así está la agenda con los proyectos que se discutirán la próxima semana.

Reforma ley 30 educación

Teniendo en cuenta que la reforma amplía la cobertura del esquema de financiación, 32 instituciones técnicas y tecnológicas serán incorporadas al Presupuesto General de la Nación, lo que permitirá cubrir en total a las 67 instituciones de educación superior públicas del país.

Por otro lado, esto permitirá habilitar recursos específicos para la creación y fortalecimiento de nuevas sedes universitarias.

El ministro de Educación, Daniel Rojas, enfatizó que el aumento de recursos destinados a los niveles de preescolar , básica y media, con énfasis en al primera infancia, como parte de una estrategia para fortalecer la trayectoria educativa desde las etapas iniciales.

El ministro también presentó una cifra en la que muestra que el déficit acumulado en el sistema público universitario supera los 20 billones de pesos.

Cómo se destinarán los recursos

Teniendo en cuenta este cambio, cada año los aportes del Presupuesto General de la Nación y de las entidades territoriales deberán aumentar como mínimo el monto equivalente al Ices de estas instituciones.

El destino de los recursos tiene como propósito que sean recursos invertidos en planes de desarrollo de cada universidad, ya que todas tienen necesidades distintas, pues unas pueden requerir mayor inversión en infraestructura, concursos para fortalecer la planta de docentes, recursos para ampliar protocolo de atención de violencias basadas en género, etc.

De acuerdo con el Ministerio de Educación, con los cambios en reforma a la Ley 30, el propósito a largo plazo es alcanzar una inversión equivalente al 1 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) en educación superior pública, lo que aproxima a Colombia a los estándares internacionales y a los promedios de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde).