Un hombre fue asesinado en una carnicería; el homicida grabó el ataque y luego lo capturaron

Caldas- Antioquia

Esta semana ha sido bastante compleja en materia de seguridad para el municipio de Caldas, en el sur del Valle de Aburrá, por cuenta de hechos violentos que han dejado sin vida a tres hombres: un doble homicidio el pasado 20 de enero y otra muerte violenta este jueves. Esto ha encendido las alertas en esa población, por lo que las autoridades ya analizan lo que está ocurriendo y tomar acciones para contrarrestar esta situación.

En la mañana de este jueves se reportó el homicidio de un hombre en el barrio Olaya Herrera; la víctima recibió varios impactos de bala que le ocasionaron la muerte en el lugar y fue identificado como José Ferney Puerta Moncada, de 42 años.

Según se observa en el video de la cámara de seguridad de la carnicería donde la víctima trabajaba. El victimario ingresa con un casco de moto y un poncho. Constata que sí es el objetivo y, al confirmarlo, saca su celular y comienza a grabar; pocos segundos después dispara contra el hombre. Cuando intenta huir, un compañero de la víctima se abalanza contra él y lo reduce; luego otras personas lo apoyan y lo reducen en medio de una golpiza. Luego llegó la policía y lo capturó.

Según la Policía Metropolitana, el hombre tuvo que ser llevado a un hospital debido a los golpes que recibió, donde fue atendido bajo custodia policial. Se trata de una persona de 28 años a quien también se le incautó la pistola utilizada en el crimen.

Este es el segundo hecho violento de la semana, ya que es pertinente recordar que el pasado 20 de enero se registró un doble homicidio en la vía Variante de Caldas. Ese día las víctimas que se movilizaban en moto fueron atacadas a tiros desde otra motocicleta y, aunque fueron trasladadas al hospital local, fallecieron por la gravedad de las lesiones.

Este jueves se convocó a una reunión extraordinaria de seguridad para analizar esta racha de homicidios y poder tomar acciones que permitan contrarrestarlos. Además, porque han estado circulando algunos panfletos en los que lanzan amenazas contra algunas personas de la población, pero de acuerdo con el análisis de estos, todo parece que son falsos, aunque están siendo analizados.