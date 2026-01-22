Empezó la fase final de recuperación del puente La Limona

Valle de Aburrá

La intervención estructural del puente de La Limona, que conecta a Itagüí con el corregimiento San Antonio de Prado, avanza en su fase final tras la emergencia registrada la semana anterior, la cual generó afectaciones en la calzada y obligó a tomar medidas preventivas para garantizar la seguridad vial.

De acuerdo con la Alcaldía de Itagüí, luego de la recuperación del piso que soporta el puente sobre la quebrada La Limona —acción que permitió frenar la socavación del terreno— actualmente se adelanta la construcción de un muro de contención en gaviones, con una altura aproximada de cinco metros. Esta obra es clave para estabilizar el talud afectado y restablecer la banca de la vía.

Una vez finalizada esta etapa, se realizarán los llenos estructurales que permitirán reforzar la nueva conformación del terreno y avanzar en la recuperación total del ancho de la calzada, con condiciones óptimas de seguridad para el tránsito vehicular.

Desde las alcaldías de Itagüí y Medellín informaron que se mantiene un seguimiento permanente a las obras adelantadas por el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, así como a los acuerdos establecidos con las empresas de transporte público para la operación de los transbordos. El objetivo es normalizar la movilidad del sector en el transcurso de esta semana, priorizando en todo momento la seguridad de los ciudadanos.