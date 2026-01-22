Capturada mujer para que cumpla más de 37 años de prisión por el homicidio de su hija de 3 años

Medellín

En el barrio San Joaquín de Medellín fue capturada una mujer para que cumpla una condena de 37 años y 6 meses de prisión por el homicidio agravado de su hija de tres años, de acuerdo con una sentencia emitida por un juzgado penal del circuito de la ciudad.

La captura fue realizada por servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación, luego de que la decisión judicial quedara en firme y se ordenara hacer efectiva la pena privativa de la libertad impuesta a la mujer por su responsabilidad en los hechos.

De acuerdo con la investigación, los hechos se remontan a la noche del 2 de diciembre de 2019, cuando la madre llevó a la menor de urgencias a un hospital de Medellín.

Estado de la menor

El personal médico advirtió que la niña presentaba múltiples hematomas y lesiones, frente a los cuales la mujer entregó versiones contradictorias sobre su origen.

La Fiscalía estableció que la mujer había sido informada en horas de la tarde sobre el delicado estado de salud de su hija; sin embargo, decidió trasladarla a un centro asistencial solo después de las 9:30 de la noche.

Un día después, la menor falleció como consecuencia de un trauma cerrado de abdomen, según el dictamen del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

Proceso judicial

Durante el proceso judicial se demostró que, en la tarde de ese mismo día, la niña fue víctima de una golpiza en una vivienda del barrio Belén Miraflores de Medellín, presuntamente por parte de su padrastro.

La agresión le ocasionó la ruptura de una costilla que perforó los intestinos, además de otras lesiones internas de gravedad.

Asimismo, se estableció que días antes de estos hechos la menor había sufrido otro episodio de violencia, cuando fue lanzada contra una motocicleta por el mismo agresor, situación que le generó heridas en uno de sus ojos.

Coresponsabilidad de los victimarios

Para el juzgado, la responsabilidad penal de la madre se configuró al comprobarse que conocía las agresiones que sufría la niña y no adoptó las medidas necesarias para protegerla, lo que derivó en su condena por el delito de homicidio agravado.

Por estos mismos hechos, el excompañero sentimental de la mujer, padrastro de la menor y quien para la época de los sucesos se desempeñaba como patrullero de la Policía Nacional, ya había sido condenado a la misma pena de 37 años y 6 meses de prisión.