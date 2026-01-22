Tormenta geomagnética produjo espectaculares imágenes de auroras boreales, ¿se verán en Colombia? Aurora boreal en China, 2026. Getty Images / VCG

El Instituto Geográfico Agustín Codazzi, IGAC, emitió este 20 de enero de 2026 una alarma sin precedentes, que despertó la curiosidad de muchas personas en el país, dada su novedad.

El instituto colombiano se sumó a la alerta elevada a nivel internacional, al tratarse de una tormenta geomagnética nivel G4 catalogada como la más fuerte registrada en los últimos 20 años, de acuerdo a medios especializados.

Al tratarse de uno de los niveles más intensos en este tipo de fenómenos, el IGAC advirtió a la ciudadanía ante posibles fallas en las comunicaciones móviles, servicio de internet y sistemas de navegación satelital.

Aunque este tipo de situación genera preocupación entre la ciudadanía que depende cada vez más de este tipo de servicios digitales, otra consecuencia de la tormenta geomagnética dejó imágenes más agradables para los observadores: las auroras boreales y australes.

¿Por qué las tormentas geomagnéticas causan auroras boreales?

Según explica la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA por sus siglas en inglés), las auroras se producen cuando los electrones de las partículas solares fluyen por el campo magnético de la Tierra y chocan contra la atmósfera superior.

De acuerdo con la BBC, los colores representativos de este fenómeno se producen por los dos gases más comunes de la atmósfera terrestre, el nitrógeno y el oxígeno.

El medio señala que el oxígeno produce el brillo verde, mientras que el nitrógeno se refleja en tonos púrpura, azul y rosado. En el hemisferio norte se les llama auroras boreales, mientras que en el sur se les denomina auroras australes.

Las tormentas geomagnéticas no son el único momento en el que se presentan las auroras, dado que estas dependen solamente de la interacción de partículas antes mencionadas. Sin embargo, las tormentas intensifican los avistamientos, como ha ocurrido en enero de 2026.

¿Dónde se han visto las auroras? ¿Se verán en Colombia?

En enero de 2026, a raíz de la tormenta solar de nivel G4, se han reportado avistamientos inusuales de auroras boreales en estos países:

Estados Unidos

Canadá

Alemania

Reino Unido

Francia

España

Hungría

Polonia

Rusia

China

También se han presentado auroras australes en estos países cercanos al Cono sur:

Chile

Nueva Zelanda

La mayoría de estos países se encuentran cerca, bien sea del polo sur o del polo norte. Colombia, aunque tiene parte de su territorio en ambos hemisferios, se ubica muy cerca del Ecuador, por lo cual no es común que se puedan ver las auroras en el país.

Imágenes de las auroras en enero de 2026 en el mundo

Estas son algunas de las imágenes que dejaron las auroras boreales en varios lugares del mundo:

China

Aurora boreal ilumina el cielo el 20 de enero de 2026 en la aldea de Beiji, ciudad de Mohe, provincia de Heilongjiang, China. Getty Images / VCG Ampliar

Europa

Aurora boreal en Abaujvar, Hungría. Getty Images / Anadolu Ampliar

Aurora boreal en Francia, enero de 2026. Getty Images / NurPhoto Ampliar

Aurora boreal en la isla de Rügen, Alemania, en enero de 2026. Getty Images / picture alliance Ampliar

Aurora boreal en Rudno, Polonia, en enero de 2026. Getty Images / NurPhoto Ampliar

Nueva Zelanda

Aurora austral en Christchurch, Nueva Zelanda. Getty Images / NurPhoto Ampliar

Australia