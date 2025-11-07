Alerta mundial, tormenta solar golpeará la Tierra en las próximas horas: su celular podría fallar

Alerta mundial, tormenta solar golpeará la Tierra en las próximas horas: su celular y GPS podrían fallar / MARK GARLICK/SCIENCE PHOTO LIBRA

Una tormenta magnética de nivel G3, clasificada como “fuerte” en la escala de clima espacial, impactará la Tierra este 7 de noviembre de 2025, según alertas emitidas por el Laboratorio de Astronomía Solar de la Academia de Ciencias de Rusia. Los especialistas advierten que este fenómeno podría convertirse en el evento geomagnético más significativo del año y uno de los más intensos registrados en el último lustro.

El modelo de movimiento del plasma solar detectado por los observatorios rusos presenta similitudes preocupantes con los patrones que precedieron a la tormenta magnética de nivel G5 ocurrida en mayo de 2024, considerada la más severa en décadas. Esta comparativa ha encendido las alarmas en la comunidad científica internacional, que monitorea constantemente la actividad solar.

¿Qué es una tormenta solar?

La tormenta geomagnética se genera por una eyección de masa coronal (CME) masiva liberada por el Sol días atrás. Estas explosiones solares proyectan al espacio miles de millones de toneladas de partículas cargadas eléctricamente que, al interactuar con el campo magnético terrestre, desencadenan las perturbaciones conocidas como tormentas magnéticas.

El Centro de Predicción del Clima Espacial (SWPC) de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) de Estados Unidos ha confirmado la alerta, clasificando el evento como G3 en una escala de cinco niveles, donde G5 representa la máxima intensidad. La magnitud final de los efectos dependerá críticamente de la orientación del campo magnético solar en el momento del impacto con nuestra magnetósfera.

El actual Ciclo Solar 25 muestra una actividad creciente conforme se aproxima a su máximo proyectado para 2025-2026, explicando la frecuencia e intensidad de estos fenómenos en los últimos meses.

Yesterday's M8.6 solar flare also launched a coronal mass ejection that will likely arrive at Earth. This means up to three coronal mass ejections could pass our planet in the days to come. A strong G3 geomagnetic storm watch has been issued in response by the NOAA SWPC. Read our… pic.twitter.com/vXUSkTupSL — SpaceWeatherLive (@_SpaceWeather_) November 6, 2025

Posibles efectos e impactos en sistemas tecnológicos

Las tormentas geomagnéticas de esta magnitud tienen el potencial de afectar múltiples aspectos de la vida moderna:

Sistemas de navegación y comunicaciones: Podrían presentarse interrupciones en señales GPS y alteraciones en comunicaciones por radio de alta frecuencia , afectando especialmente al transporte aéreo y marítimo.

Podrían presentarse y alteraciones en , afectando especialmente al transporte aéreo y marítimo. Infraestructura eléctrica: Las redes de energía en latitudes altas enfrentan riesgo de fluctuaciones de voltaje y, en escenarios severos, podrían registrar apagones controlados para proteger los sistemas.

Las redes de energía en latitudes altas enfrentan riesgo de y, en escenarios severos, podrían registrar apagones controlados para proteger los sistemas. Operaciones satelitales: Satélites en órbita baja podrían experimentar mayor resistencia atmosférica, requiriendo ajustes orbitales para mantener su posición operacional.

A diferencia de eventos anteriores de similar intensidad, la dependencia global de tecnologías susceptibles al clima espacial ha aumentado significativamente, ampliando la superficie de impacto potencial.

¿Qué se puede hacer?

La referencia a la tormenta de mayo de 2024, que alcanzó nivel G4 (severo), sirve como recordatorio del potencial disruptivo de estos eventos. Aquel episodio generó auroras visibles en países como México, España y el sur de Estados Unidos, además de reportes menores de interferencia en sistemas de navegación.

Organismos internacionales como la NASA, ESA y agencias meteorológicas espaciales mantienen protocolos de coordinación para monitorear estos fenómenos y emitir alertas tempranas a operadores de infraestructura crítica. Las compañías eléctricas y de telecomunicaciones en zonas de riesgo suelen activar planes de contingencia que incluyen monitoreo reforzado y ajustes operativos preventivos.

Para la mayoría de la población, la tormenta magnética pasará desapercibidamás allá del potencial espectáculo de auroras, aunque los expertos recomiendan mantener dispositivos electrónicos críticos conectados a reguladores de voltaje como medida de precaución.