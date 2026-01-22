Acuerdo en Salazar de Las Palmas por prohibición de paseos de olla

Norte de Santander

Luego de las protestas pacíficas realizadas por comerciantes y habitantes de Salazar de Las Palmas para rechazar un decreto municipal que, según la comunidad, redujo drásticamente la llegada de visitantes y afectó la economía local, la administración municipal y los manifestantes llegaron a un acuerdo.

El alcalde Juan Carlos Baibor explicó que “lo que se busca es proteger el río, evitar las hogueras y llegar a un acuerdo de todas las partes. Vamos a hacer una prueba piloto y colocar seis o siete cocinas en El Pumarroso”. Añadió que “llegamos a un acuerdo entre todos y que van a comprar acá las cosas, van a comprar todo y van a cancelar también por el uso de la cocina”.

Más información La JEP establece sanción restaurativa a 11 militares por falsos positivos en Norte de Santander

Sobre la regulación, el mandatario señaló que “va a estar alguien de la alcaldía vendiendo la estampilla para que puedan hacer sus sancochos. Son seis o siete cocinas y la idea es que el martes, cuando ya esté funcionando la oficina, la alcaldía misma pague la estampilla en el Banco Agrario”.

A partir del martes se iniciarán los trámites para la construcción de los fogones, que posteriormente serán alquilados a los turistas como parte de la reactivación económica del municipio.