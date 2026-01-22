Acuerdo en Salazar de Las Palmas por prohibición de paseos de olla
Turistas deberán pagar estampilla para usar fogones construidos por la Alcaldía.
Norte de Santander
Luego de las protestas pacíficas realizadas por comerciantes y habitantes de Salazar de Las Palmas para rechazar un decreto municipal que, según la comunidad, redujo drásticamente la llegada de visitantes y afectó la economía local, la administración municipal y los manifestantes llegaron a un acuerdo.
El alcalde Juan Carlos Baibor explicó que “lo que se busca es proteger el río, evitar las hogueras y llegar a un acuerdo de todas las partes. Vamos a hacer una prueba piloto y colocar seis o siete cocinas en El Pumarroso”. Añadió que “llegamos a un acuerdo entre todos y que van a comprar acá las cosas, van a comprar todo y van a cancelar también por el uso de la cocina”.
Más información
Sobre la regulación, el mandatario señaló que “va a estar alguien de la alcaldía vendiendo la estampilla para que puedan hacer sus sancochos. Son seis o siete cocinas y la idea es que el martes, cuando ya esté funcionando la oficina, la alcaldía misma pague la estampilla en el Banco Agrario”.
A partir del martes se iniciarán los trámites para la construcción de los fogones, que posteriormente serán alquilados a los turistas como parte de la reactivación económica del municipio.