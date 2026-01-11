Independiente Santa Fe: este es el calendario para la Liga Colombiana 2026-I / @SantaFe

Faltan pocos días para que arranque el nuevo semestre en el fútbol profesional colombiano. De acuerdo al calendario que oficializó la Dimayor, la Liga Colombiana 2026-I comenzará el próximo viernes 16 de enero, por lo que Santa Fe, quien fue campeón en el primer semestre del 2025, adelanta la pretemporada para volver a alcanzar sus objetivos deportivos.

Una de las incorporaciones más importante en el club cardenal fue la llegada del entrenador Pablo Repetto, quien ha venido trabajando en la llegada de varios fichajes como: Nahuel Bustos, Luis Palacios, Franco Fagúndez, Helibelton Palacios y Kilian Toscano. De igual manera dejaron el equipo jugadores como: Yairo Moreno, Ángelo Rodríguez, Harold Santiago Mosquera, Marcelo Meli, Elvis Perlaza, Joaquín Sosa, Edward López, Jeison Angulo, Juan Espitia y Juan Aristizábal.

El primer duelo del conjunto bogotano será este domingo 18 de enero ante Águilas Doradas en el estadio Nemesio Camacho el Campín. Sin embargo, a mitad de semana se deberá medir ante Junior de Barranquilla por el juego de ida en la final de la Superliga Colombiana 2026.

Calendario de Santa Fe en la Liga Colombiana 2026-I

Fecha 1 (18 de enero)

Santa Fe vs Águilas Doradas

Estadio: El Campín

Hora: 6:20 p.m.

Fecha 2 (25 de enero)

Once Caldas vs Santa Fe

Estadio: Palogrande

Hora: 8:20 p.m.

Fecha 3 (28 de enero)

Santa Fe vs. Deportivo Pereira

Estadio: El Campín

Hora: 6:30 p.m.

Fecha 4 (31 de enero)

Boyacá Chicó vs. Santa Fe

Estadio: La Independencia

Hora: 6:10 p.m.

Fecha 5 (7 de febrero)

Santa Fe vs. Atlético Nacional

Estadio: El Campín

Hora: 6:20 p.m.

Fecha 6 (13 de febrero)

América de Cali vs. Santa Fe

Estadio: Pascual Guerrero

Hora: 8:00 p.m.

Fecha 7 (16 de febrero)

Jaguares de Córdoba vs. Santa Fe

Estadio: Jaraguay

Hora: 6:20 p.m.

Fecha 8 (22 de febrero)

Santa Fe vs. Junior de Barranquilla

Estadio: El Campín

Hora: 4:00 p.m.

Fecha 9 (28 de febrero)

Fortaleza vs. Santa Fe

Estadio: Metropolitano de Techo

Hora: 6:20 p.m.

Fecha 10 - por confirmar

Deportes Tolima vs. Santa Fe

Fecha 11 (14 de marzo)

Santa Fe vs. Alianza FC Valledupar

Estadio: El Campín

Hora: 8:30 p.m.

Fecha 12 (18 de marzo)

Deportivo Cali vs. Santa Fe

Estadio: Palmaseca

Hora: 8:30 p.m.

Fecha 13 (23 de marzo)

Santa Fe vs. Independiente Medellín

Estadio: El Campín

Hora: 4:10 p.m.

Fecha 14 (27 de marzo)

Atlético Bucaramanga vs. Santa Fe

Estadio: Américo Montanini

Hora: 8:10 p.m.

Fecha 15 (1 de abril)

Santa Fe vs. Llaneros FC

Estadio: El Campín

Hora: 6:30 p.m.

Fecha 16 (11 de abril)

Millonarios vs. Santa Fe

Estadio: El Campín

Hora: 6:10 p.m.

Fecha 17 (19 de abril)

Santa Fe vs. Cúcuta Deportivo

Estadio: El Campín

Hora: 2:00 p.m.

Fecha 18 (24 de abril)

Deportivo Pasto vs. Santa Fe

Estadio: Libertad

Hora: 8:30 p.m.

Fecha 19 - por confirmar

Santa Fe vs. Internacional de Bogotá