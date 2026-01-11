Independiente Santa Fe: este es el calendario para la Liga Colombiana 2026-I
La Dimayor anunció el fixture de las 19 fechas del fútbol colombiano.
Faltan pocos días para que arranque el nuevo semestre en el fútbol profesional colombiano. De acuerdo al calendario que oficializó la Dimayor, la Liga Colombiana 2026-I comenzará el próximo viernes 16 de enero, por lo que Santa Fe, quien fue campeón en el primer semestre del 2025, adelanta la pretemporada para volver a alcanzar sus objetivos deportivos.
Una de las incorporaciones más importante en el club cardenal fue la llegada del entrenador Pablo Repetto, quien ha venido trabajando en la llegada de varios fichajes como: Nahuel Bustos, Luis Palacios, Franco Fagúndez, Helibelton Palacios y Kilian Toscano. De igual manera dejaron el equipo jugadores como: Yairo Moreno, Ángelo Rodríguez, Harold Santiago Mosquera, Marcelo Meli, Elvis Perlaza, Joaquín Sosa, Edward López, Jeison Angulo, Juan Espitia y Juan Aristizábal.
El primer duelo del conjunto bogotano será este domingo 18 de enero ante Águilas Doradas en el estadio Nemesio Camacho el Campín. Sin embargo, a mitad de semana se deberá medir ante Junior de Barranquilla por el juego de ida en la final de la Superliga Colombiana 2026.
Calendario de Santa Fe en la Liga Colombiana 2026-I
Fecha 1 (18 de enero)
Santa Fe vs Águilas Doradas
Estadio: El Campín
Hora: 6:20 p.m.
Fecha 2 (25 de enero)
Once Caldas vs Santa Fe
Estadio: Palogrande
Hora: 8:20 p.m.
Fecha 3 (28 de enero)
Santa Fe vs. Deportivo Pereira
Estadio: El Campín
Hora: 6:30 p.m.
Fecha 4 (31 de enero)
Boyacá Chicó vs. Santa Fe
Estadio: La Independencia
Hora: 6:10 p.m.
Fecha 5 (7 de febrero)
Santa Fe vs. Atlético Nacional
Estadio: El Campín
Hora: 6:20 p.m.
Fecha 6 (13 de febrero)
América de Cali vs. Santa Fe
Estadio: Pascual Guerrero
Hora: 8:00 p.m.
Fecha 7 (16 de febrero)
Jaguares de Córdoba vs. Santa Fe
Estadio: Jaraguay
Hora: 6:20 p.m.
Fecha 8 (22 de febrero)
Santa Fe vs. Junior de Barranquilla
Estadio: El Campín
Hora: 4:00 p.m.
Fecha 9 (28 de febrero)
Fortaleza vs. Santa Fe
Estadio: Metropolitano de Techo
Hora: 6:20 p.m.
Fecha 10 - por confirmar
Deportes Tolima vs. Santa Fe
Fecha 11 (14 de marzo)
Santa Fe vs. Alianza FC Valledupar
Estadio: El Campín
Hora: 8:30 p.m.
Fecha 12 (18 de marzo)
Deportivo Cali vs. Santa Fe
Estadio: Palmaseca
Hora: 8:30 p.m.
Fecha 13 (23 de marzo)
Santa Fe vs. Independiente Medellín
Estadio: El Campín
Hora: 4:10 p.m.
Fecha 14 (27 de marzo)
Atlético Bucaramanga vs. Santa Fe
Estadio: Américo Montanini
Hora: 8:10 p.m.
Fecha 15 (1 de abril)
Santa Fe vs. Llaneros FC
Estadio: El Campín
Hora: 6:30 p.m.
Fecha 16 (11 de abril)
Millonarios vs. Santa Fe
Estadio: El Campín
Hora: 6:10 p.m.
Fecha 17 (19 de abril)
Santa Fe vs. Cúcuta Deportivo
Estadio: El Campín
Hora: 2:00 p.m.
Fecha 18 (24 de abril)
Deportivo Pasto vs. Santa Fe
Estadio: Libertad
Hora: 8:30 p.m.
Fecha 19 - por confirmar
Santa Fe vs. Internacional de Bogotá