Santa Fe dio a conocer su nueva camiseta para la temporada 2026: Valor y dónde conseguir

Santa Fe presentó su nueva camiseta para la temporada 2026. La indumentaria titular mantiene el rojo característico, mientras que la alternativa será de color blanco. El lanzamiento se realizó a través de las redes sociales del club, donde se destacaron los conceptos gráficos y simbólicos que acompañan ambos uniformes.

“Herencia, identidad y simbolismo ¡Con ustedes, la nueva Piel Del León versión Home”, fue el mensaje con el que Santa Fe dio a conocer la camiseta principal, que incorpora un cuello tipo polo y una textura inspirada en la melena del León, uno de los emblemas históricos de la institución bogotana.

Por su parte, el uniforme visitante fue presentado bajo el lema: “Historia, garra y orgullo Cardenal”. Desde el club explicaron que el diseño incluye detalles como los “Hombros estructurados: Las diferentes localidades de nuestra hinchada” y “Los colmillos del León en la parte lateral, un sello de ferocidad”, elementos que buscan representar la fuerza y diversidad de su afición.

La camiseta local ya se encuentra a la venta en las tiendas físicas y virtuales de Casa Cardenal, con un precio de $319.900, y también puede adquirirse en People Plays. En cuanto a la indumentaria alternativa, el club informó que estará disponible próximamente.

En lo deportivo, Santa Fe viene de igualar 1-1 frente a Junior en Barranquilla en el partido de ida de la Superliga , que marcó el inicio de la temporada del fútbol profesional colombiano. Hugo Rodallega anotó para el conjunto cardenal, mientras que Teófilo Gutiérrez convirtió para el equipo local.

Está previsto que el equipo masculino estrene oficialmente su nueva camiseta este domingo 18 de enero, cuando reciba a Águilas Doradas en el estadio El Campín, en el arranque de la Liga 2026.