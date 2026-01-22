Bebé de un año perdió la vida tras un presunto contacto con línea eléctrica: esto se sabe

Un menor de un año y cuatro meses falleció en la mañana de este miércoles 22 de enero en el municipio de Manatí, Atlántico, tras un presunto contacto con una línea eléctrica, hechos que son materia de investigación por parte de las autoridades.

Entérate de lo que pasa en Barranquilla y el Atlántico: quiero ser parte del grupo de noticias en WhatsApp

De acuerdo con el reporte del Departamento de Policía del Atlántico, el caso se registró hacia las diez de la mañana, cuando el niño fue trasladado al Hospital de Manatí, donde ingresó sin signos vitales. El menor fue valorado por el médico de turno, quien diagnosticó muerte súbita.

La víctima residía en el barrio Buenos Aires de este municipio del sur del Atlántico.

Habría tenido contacto con una línea eléctrica

Según información preliminar suministrada por un familiar, el niño, al parecer, habría tenido contacto con una línea eléctrica. No obstante, esta versión aún no ha sido confirmada y hace parte de las indagaciones que adelantan las autoridades para esclarecer las circunstancias del hecho.

Unidades de la Policía Nacional, en coordinación con las autoridades competentes, avanzan en las labores investigativas correspondientes.

El Departamento de Policía del Atlántico hizo un llamado a la ciudadanía para que suministre cualquier información que pueda contribuir al esclarecimiento de lo ocurrido, a través de la línea de emergencia 123 o con la patrulla del cuadrante más cercano.