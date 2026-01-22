No existe solicitud para impedir participación de Iván Cepeda en las consultas: presidente del CNE

Cristian Quiroz, presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), pasó por los micrófonos de 6AM W y se refirió a la advertencia de la Misión de Observación Electoral (MOE), sobre que el precandidato Iván Cepeda no podría participar en las consultas de marzo.

Las dudas sobre su eventual participación tienen que ver con que Cepeda ya participó en una primera consulta en octubre de 2025, la del Pacto Histórico, y por eso, estaría impedido para participar en un nuevo proceso.

Al respecto, Quiroz aseguró que para que ellos se pronuncien al respecto, primero, tiene que “pasar la inscripción de las consultas y, segundo, la solicitud de estudio, ya sea de revocatoria o de permitir que esas consultas prosperen o no. Hasta que no llegue la solicitud al Consejo Nacional Electoral, el cuerpo colegial no puede pronunciarse”.

