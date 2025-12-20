Con fuerte esquema de seguridad se vio a Emilio Tapia en Barranquilla

Emilio Tapia reapareció en público tras obtener el beneficio de libertad condicional por un polémico fallo judicial.

El condenado contratista por el caso de Centros Poblados fue visto en un centro comercial en el norte de Barranquilla, acompañado de un fuerte esquema de seguridad con al menos tres camionetas y dos miembros de la Policía.

Tapia estaba acompañado de su pareja, la representante a la Cámara por Córdoba, Saray Robayo, quien hace unos días anunció que postergará su aspiración al Senado para dedicarle tiempo a su hogar.

Polémica libertad de Tapia

El contratista recobró el pasado lunes 15 de diciembre su libertad luego de haber sido nuevamente capturado en una clínica de la ciudad. El beneficio fue otorgado en un fallo de la juez primera de ejecución de penas y medidas de seguridad de Barranquilla, Claribel Onisa Fernández Castellón.

La togada ya había beneficiado al contratista con un fallo similar en abril de este año, lo que generó una nueva investigación disciplinaria en su contra.

Tapia está condenado por varios casos de corrupción, entre ellos el de Centros Poblados y el carrusel de la contratación en Bogotá.