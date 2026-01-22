La Chiva Periodística celebró 30 años exaltando el periodismo carnavalero

En el marco de la conmemoración de sus 30 años de participación en el Carnaval de Barranquilla, la Fundación Cultural y la Comparsa La Chiva Periodística realizó este miércoles 22 de enero un conversatorio que puso en el centro de la reflexión el papel del periodismo como ícono fundamental de la fiesta más grande de Colombia.

El encuentro, titulado “El periodismo como ícono del Carnaval de Barranquilla”, se llevó a cabo en el auditorio Nicolás Guillén de la Universidad Simón Bolívar y reunió a destacados comunicadores, gestores culturales y miembros de la comunidad académica y carnavalera.

Voces del periodismo y el Carnaval

El conversatorio contó con un panel integrado por reconocidas figuras del ámbito periodístico y comunicacional de la región: Diva Luz Acuña, fundadora y primera directora de la Chiva Periodística; Julio Adán Hernández, director de Voz Infantil – Hola Juventud; Ana María Osorio, directora de Comunicaciones de Carnaval S.A.S.; y Laurian Puerta.

La moderación estuvo a cargo del periodista Martín Tapias, director de Caracol Radio en el Caribe, quien orientó el diálogo en torno a la evolución del periodismo dentro del Carnaval, su impacto cultural y su rol en la preservación de la memoria festiva de la ciudad.

Durante el espacio, los panelistas compartieron experiencias, reflexiones y anécdotas sobre la relación entre comunicación, identidad y tradición, destacando el valor del ejercicio periodístico como vehículo para narrar y fortalecer el patrimonio cultural del Caribe.

Reconocimientos a la cultura y la tradición

En el desarrollo del evento, la Fundación Cultural Chiva Periodística entregó reconocimientos especiales a figuras que han contribuido de manera significativa a la cultura carnavalera. Uno de ellos fue el músico Joaquín Pérez Arzuza, exaltado por su aporte a la preservación de las tradiciones del Caribe colombiano a través de sus creaciones musicales en flauta de millo.

Asimismo, fueron reconocidos los Reyes del Carnaval de Barranquilla 2026, Michelle Char Fernández y Adolfo Maury Cabrera, como soberanos de la edición del carnaval que coincide con el trigésimo aniversario de la comparsa Chiva Periodística.

Con este conversatorio, la Fundación y la comparsa dieron inicio a una agenda conmemorativa que resalta tres décadas de historia, periodismo y carnaval, reafirmando su compromiso con la cultura y la identidad barranquillera.