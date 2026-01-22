Kevin Serna, el Plan B de Boca Juniors tras el fichaje fallido de Marino Hinestroza

Luego de la novela que significó el intento de fichar a Marino Hinestroza, Boca Juniors está de nuevo a la carga en la búsqueda de un extremo colombiano. El club ya hizo una oferta y busca contratar lo más pronto posible a Kevin Serna.

Según informó inicialmente El VBar de Caracol Radio, Serna, jugador de Fluminense, es el Plan B de Boca para reforzar su plantel de cara al primer semestre del 2026, donde estará retornando a la fase de grupos de la Copa Libertadores, después de varias temporadas.

💣 KEVIN SERNA ES AHORA EL JUGADOR QUE QUIERE BOCA JUNIORS



🇨🇴El colombiano es buscado para la temporada 2026, tras caerse la llegada de Marino Hinestroza



🇨🇴El colombiano es buscado para la temporada 2026, tras caerse la llegada de Marino Hinestroza

Al respecto, Globo Esporte, principal medio deportivo de Brasil, añadió que ya hay una oferta formal del Xeneize a Fluminense por el extremo payanés; no obstante, la intención del club de Río de Janeiro sería mantener al jugador en su plantilla.

“Boca Juniors de Argentina está interesado en fichar a Kevin Serna, delantero del Fluminense. Tras un intento fallido por fichar a Hinestroza, quien fichó por el Vasco, el equipo argentino envió una oferta inicial por el delantero del Fluminense. La directiva del club aún evalúa la oferta de Boca, pero inicialmente quiere que el jugador se quede“, informó el medio.

Y añadió: “El Fluminense cuenta con Serna para lo que resta de temporada. En 2025, logró buenos números, con 13 goles y nueve asistencias, siendo titular en el ataque tricolor”.

Narciso Algamis, agente de Kevin Serna, estaría llegando a Río de Janeiro próximamente para reunirse con la directiva del equipo y tratar la situación de su representado. Kevin Serna es otro de los jugadores que se encuentra en carrera para hacerse con un lugar en la Selección Colombia en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.