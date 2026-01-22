Grupo Energía Bogotá registró una jornada positiva en el mercado de valores colombiano

Este monto equivale a lo que normalmente se transa en alrededor de tres semanas, lo que convierte la sesión de en un hecho atípico y particularmente relevante en el comportamiento bursátil del título del Grupo de Energía.

A pesar del elevado volumen negociado, la acción mostró gran estabilidad y cerró en $3.235, apenas $15 por debajo de su máximo histórico, lo que confirma la solidez y la confianza del mercado en la compañía.

“Este comportamiento refleja el interés creciente de los inversionistas y la valoración positiva frente a nuestra estrategia empresarial, nuestras operaciones y nuestras perspectivas de crecimiento”, señaló en un comunicado la entidad.

La Alcaldía Mayor de Bogotá, a través del Distrito Capital, tiene una participación mayoritaria en el Grupo Energía Bogotá (GEB), como principal accionista, con cerca del 65.68 % de la representación de acciones.