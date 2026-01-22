Grupo Energía Bogotá registró una jornada positiva en el mercado de valores colombiano
El Grupo Energía Bogotá informó que su acción presentó una de las jornadas más dinámicas de los últimos años en la Bolsa de Valores de Colombia, al negociarse 7.233.428 acciones, por un valor superior a $23.000 millones.
Este monto equivale a lo que normalmente se transa en alrededor de tres semanas, lo que convierte la sesión de en un hecho atípico y particularmente relevante en el comportamiento bursátil del título del Grupo de Energía.
A pesar del elevado volumen negociado, la acción mostró gran estabilidad y cerró en $3.235, apenas $15 por debajo de su máximo histórico, lo que confirma la solidez y la confianza del mercado en la compañía.
“Este comportamiento refleja el interés creciente de los inversionistas y la valoración positiva frente a nuestra estrategia empresarial, nuestras operaciones y nuestras perspectivas de crecimiento”, señaló en un comunicado la entidad.
La Alcaldía Mayor de Bogotá, a través del Distrito Capital, tiene una participación mayoritaria en el Grupo Energía Bogotá (GEB), como principal accionista, con cerca del 65.68 % de la representación de acciones.