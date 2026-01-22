La Rebaja ahora será gestor público de dispensación de medicamentos: tendrá línea institucional

La Rebaja S.A.S. ahora será un gestor farmacéutico y se convierte en la línea institucional pública para la dispensación de medicamentos. De este modo, medicamentos de alto costo que las EPS ordenan se podrán encontrar en esa línea institucional.

“La Rebaja S.A.S. se consolidará como gestor farmacéutico, con presencia en el mercado institucional público a través de la línea LA REBAJA INSTITUCIONAL, en articulación con el Ministerio de Salud y Protección Social y el Instituto Nacional de Salud”, señaló la Superintendencia de Economía Solidaria.

Según explicó la entidad, el propósito de esta apuesta es poner en marcha la central pública de compras de medicamentos, que permita fortalecer la capacidad del Estado, reducir la intermediación innecesaria y proteger el derecho a la salud de los colombianos.

Con esto, el Gobierno espera que este actor público ayude a bajar los costos de los medicamentos.

Respecto de los establecimientos de comercio que, como resultado de una sentencia judicial, hoy son propiedad del Estado, “la Rebaja S.A.S. asumirá la emisión de lineamientos técnicos, administrativos y operacionales necesarios para avanzar en la optimización y consolidación de la operación comercial. Este proceso contará con la articulación de un nuevo equipo a cargo de la intervención, que asumiría esta fase, y con la participación activa de los trabajadores y trabajadoras de COPSERVIR”, resaltó la entidad.

Hay que recordar que el Gobierno se quedó con Drogas La Rebaja, que estaba siendo operada por la cooperativa de trabajadores Copservir.

Al respecto, la entidad señaló que “los asociados desarrollarán una reunión extraordinaria de la Asamblea General el próximo 30 de enero del presente año. En dicha Asamblea se someterá dentro del orden del día la creación de una nueva cooperativa de aporte y crédito, que responda genuinamente a los principios del sector solidario: una organización de los trabajadores para los trabajadores, basada en la participación, la transparencia, la responsabilidad y la defensa del ahorro y el bienestar colectivo”.