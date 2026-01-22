Recuperan volquetas avaluadas en $630 millones tras hurto en Envigado

Envigado, Antioquia

Tras el reporte del incidente, las primeras verificaciones y el análisis de las cámaras de seguridad permitieron establecer que las volquetas fueron sustraídas aproximadamente a las 2:31 de la madrugada. De acuerdo con el seguimiento realizado, los automotores salieron del municipio por la canalización hacia la Avenida Regional con destino a Medellín.

Mediante la trazabilidad del sistema de reconocimiento de placas (LPR) y la coordinación interinstitucional, las autoridades activaron de inmediato el plan candado metropolitano. Como resultado de esta acción oportuna, una hora después se logró la recuperación de ambos vehículos en el sector de Aranjuez, en el norte de Medellín.

Los automotores, dos volquetas marca Internacional, línea 7600, modelo 2013, color blanco, avaluadas en aproximadamente 630 millones de pesos, fueron trasladados posteriormente a la Estación de Policía Envigado, donde se realizó la entrega formal a su propietario conforme al debido procedimiento.