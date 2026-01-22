Con “principio de reciprocidad”, responde Petro a Noboa sobre aranceles a Ecuador

En su cuenta de X, el presidente Gustavo Petro le respondió a su homologo ecuatoriano Daniel Noboa, luego de que anunciara un arancel del 30% a todos los productos que Colombia envía a Ecuador, por falta de cooperación en seguridad y dijo que espera una reunión entre ambos países en los próximos días.

“Responderemos a las palabras expresadas hoy por el presidente Novoa de acuerdo a los principios de reciprocidad. Estaba a punto de realizarse una reunión bilateral de gabinetes, entre Colombia y Ecuador, países que fueron de la Gran Colombia, ojalá se realice”, enfatizó el jefe de estado en su red social

De otro lado, el presidente Petro le recordó a Noboa que Colombia ha apoyado al vecino país cuando lo ha necesitado “Espero que el Ecuador haya agradecido, el que cuando se nos necesitó, acudimos solidarios con la energía” y propuso la articulación de todo el sistema eléctrico americano es clave para que todos los países de las tres américas: “desde Alaska y Canadá hasta la Patagonia, tengan matrices de generación eléctrica limpia. Es fundamental para superar la peor crisis de la humanidad: la crisis climática”.

Seguridad

El jefe de estado aseguró que ambos gobiernos deben seguir trabajando en seguridad para detener a los capos de la mafia y la lucha contra las drogas. Pidió la pronta extradición de Alias “el mosco”, quien participó en el magnicidio del precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay.

“Sé que hay una expansión de la violencia y las bandas había Ecuador y que entre las bandas se encontró, por ejemplo a Oscar Alcántara, alias “el mosco”, que el gobierno ecuatoriano logró capturar y que está sindicado de participar en el asesinato del senador colombiano Miguel Uribe Turbay, esperamos se nos entregue”.

El presidente Gustavo Petro invitó a Ecuador a una lucha frontal para la incautación de cocaína y un plan de detención de insumos de fentanilo en todo el pacífico americano.

El Ministerio de Comercio respondió al arancel del 30 % que impuso Ecuador a los productos colombianos asegurando que “hará uso de los canales legales necesarios para hacer frente a la decisión”.

La cartera afirmó que “las autoridades de ambos países venían sosteniendo un diálogo para abordar los temas de seguridad fronteriza, por lo que el anuncio del vecino país resulta inconsistente con ese proceso”.

Pero además, el Ministerio de Comercio no descarta que también se impongan aranceles a los productos ecuatorianos que ingresen al país, como parte de un “trato recíproco y una cancha de juego equilibrada “.