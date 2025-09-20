Nueve personas damnificadas por incendio en un inquilinato de Armenia

Armenia

El caso se presentó en la noche del viernes 19 de septiembre en una vivienda de dos pisos en el barrio San José de la ciudad, fácilmente se viralizaron los videos e imágenes en redes sociales debido a la magnitud de la emergencia.

En diálogo con Caracol Radio, el capitán Edgar Arenas comandante del cuerpo oficial de Bomberos de la ciudad entregó el reporte de la situación donde informó que las llamas consumieron el segundo piso de la vivienda que funcionaba como un inquilinato.

Señaló que el lugar estaba construido en materiales como guadua y esterilla lo que originó la afectación para nueve personas que allí residían.

“Las unidades del cuerpo oficial de bomberos atendieron un incendio en una vivienda de dos plantas. Una vivienda que es construida en Esterilla y Guadua y sufrió daño en la parte del segundo piso. Allí era una vivienda dedicada al inquilinato, allí pues nueve personas damnificadas que eran los que tenían allí arrendada esta propiedad y donde perdieron todos sus enseres y todas sus pertenencias", indicó.

Además, resaltó el apoyo con carrotanques del cuerpo de bomberos voluntarios de los municipios de Calarcá y Circasia que fue crucial en la atención oportuna donde por fortuna no resultaron personas heridas.

Advirtió que debido a la situación de placas de vehículos no cuentan con carrotanques y esperan en próximos días superar la contingencia ya que el proceso para entrega de vehículos va muy avanzado.

“Fuimos apoyados por el cuerpo de bomberos voluntarios de Calarcá y de Circasia con carrotanques porque nosotros por el problema en las placas pues no tenemos carrotanques, pero esperamos que en los próximos días ya tengamos porque la entrega de los vehículos para el cuerpo oficial de Bomberos va muy adelante, entonces esperamos que en muy corto tiempo ya la tengamos", dijo.

Sostuvo que sobre las causas del incendio se adelantan las investigaciones respectivas para esclarecer el hecho, aunque los mismos habitantes de la vivienda afectada dieron a conocer que identificaron chispas sobre las instalaciones eléctricas del lugar y posterior inicio la conflagración.

Desde la oficina municipal de Gestión del Riesgo entregaron las ayudas humanitarias a los damnificados consistentes en colchonetas, elementos de aseo entre otros.